Приближенные источники раскрыли детали свадебного платья Меган Маркл. Роскошное, что тут скажешь!

По королевским меркам свадьба будет довольно скромной. В списке приглашенных всего 600 гостей, в то время как на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон присутствовали 1900 человек. Это объясняется наследственным положением Гарри — он шестой в очереди на трон.

Главной интригой до сих пор остается свадебное платье Меган Маркл. Источники рассказали, что наряд Меган заказала у дизайнерского дома Ralph & Russo. Он обошелся королевской семье в 100 тысяч долларов.

Известно, что платье сшито вручную и украшено большим количеством бисера. Журналисты с помощью Фотошопа воссоздали приблизительный фасон наряда и выглядит действительно роскошно. После церемонии Меган сменит одеяние.