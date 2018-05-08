вторник, 8 мая 2018 г.
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  • Приближенные источники раскрыли детали свадебного платья Меган Маркл. Роскошное, что тут скажешь!

Приближенные источники раскрыли детали свадебного платья Меган Маркл. Роскошное, что тут скажешь!

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ФОТО: Dominic Lipinski / PA Wire/PA Images

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось меньше двух недель, а в СМИ то и дело появляются новые детали предстоящего торжества. Мы уже знаем, что молодожены выбрали торт, заказали букет и разослали приглашения гостям.

По королевским меркам свадьба будет довольно скромной. В списке приглашенных всего 600 гостей, в то время как на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон присутствовали 1900 человек. Это объясняется наследственным положением Гарри — он шестой в очереди на трон.

Главной интригой до сих пор остается свадебное платье Меган Маркл. Источники рассказали, что наряд Меган заказала у дизайнерского дома Ralph & Russo. Он обошелся королевской семье в 100 тысяч долларов.

Известно, что платье сшито вручную и украшено большим количеством бисера. Журналисты с помощью Фотошопа воссоздали приблизительный фасон наряда и выглядит действительно роскошно. После церемонии Меган сменит одеяние.

Принц Гарри заявил, что не хочет ничего знать о платье, поэтому увидит его уже непосредственно в день торжества.

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