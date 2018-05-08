Соседи устали смотреть на голую пару в окне и написали записку...

Кэрин и Джейн Стоун из Леммингтона, Англия, остались озадачены после того, как нашли записку от своих соседей. В ней те указали, что устали каждый день смотреть на голых молодых людей. Также "дружелюбные" соседи оскорбили Джейна, указав на его маленький пенис, пишет Лайф.
Кроме того, недовольные в округе стали угрожать семейной паре вызвать полицию, если они не отреагируют на жалобу. Кэрин и Джейн остались возмущены таким поведением, поэтому решили выложить записку в Сеть. За ночь она собрала больше 10 тысяч лайков.
«Ужасно то, что произошло. За нами фактически подсматривали. Мы делали это в своём доме, и точно не перед их окнами. Мы на своей территории делаем что хотим», - рассказывает Кэрин.
Как сообщает NY Post, после публикации записки в Сети их стали звать на телеканалы, чтобы как-то отреагировать на оскорбительное письмо, но пара отказывалась. Они нашли лучший способ, чтобы дать ответ соседям: повесили записку на окно со словами: "Хватит подглядывать в чужие окна".