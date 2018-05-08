Соседи устали смотреть на голую пару в окне и написали записку...

Кроме того, недовольные в округе стали угрожать семейной паре вызвать полицию, если они не отреагируют на жалобу. Кэрин и Джейн остались возмущены таким поведением, поэтому решили выложить записку в Сеть. За ночь она собрала больше 10 тысяч лайков.

«Ужасно то, что произошло. За нами фактически подсматривали. Мы делали это в своём доме, и точно не перед их окнами. Мы на своей территории делаем что хотим», - рассказывает Кэрин.

ФОТО: соцсети