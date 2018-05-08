После окончания генеральной репетиции первого полуфинала портал Limon.ee пообщался с некоторыми журналистами и послушал их мнение о шоу этого года. Журналист из Швейцарии сказал, что выступление Нечаевой старомодное, ему больше нравится, например, номер Алексеева.