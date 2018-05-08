Журналист из Швейцарии - порталу Limon: шоу Нечаевой старомодное, нравится ALEKSEEV ВИДЕО!
8 мая 2018 г., 8:45
После окончания генеральной репетиции первого полуфинала портал Limon.ee пообщался с некоторыми журналистами и послушал их мнение о шоу этого года. Журналист из Швейцарии сказал, что выступление Нечаевой старомодное, ему больше нравится, например, номер Алексеева.
Смотрите, за какие страны еще болеют журналисты в этом году.
Также можете посмотреть более подробное видео эстонского портала Elu24.