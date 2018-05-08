Гороскоп на 8 мая: Овнов ждет приятный сюрприз, а Рыб – испытания!

День средний, не слишком многообещающий, но спокойный. Не нужно проявлять излишнюю требовательность к себе и другим, лучше смириться с тем, что не все желания могут быть исполнены немедленно. Не исключены проблемы при реализации планов, связанных с поездками и проведением деловых встреч. Работая самостоятельно, вы сможете достичь неплохих результатов, приобрести полезный опыт.
Нестабильность личных отношений заставляет тревожиться. Ссоры начинаются из-за пустяков, люди, испытывающие у друг другу самые глубокие и теплые чувства, порой срываются на грубость. Отказаться стоит от общения с сомнительными особами, сколь бы обаятельными они ни казались. Человек, которому вы готовы доверить свои секреты, должен быть по-настоящему надежным, пишет Дворец.
Овен
День отмечен снижением деловой активности и интереса к вопросам, которые требуют немедленного решения. Вместо того, чтобы преодолевать трудности, вы жалеете себя и ищете виновника всех бед. Данный подход вряд ли можно назвать правильным – сегодня окружающие не раз укажут на это. Однако вы не склонны прислушиваться к советам, что влечет за собой ошибки и может быть по-настоящему опасным.
Личные отношения складываются не лучшим образом, и напряженность будет только нарастать. Вы крайне болезненно реагируете на критику, и любое замечание в свой адрес превращаете в повод для скандала. Постарайтесь вести себя более спокойно, это будет полезно для всех.
Телец
Будьте предельно осторожны с деньгами: велика вероятность потерь и напрасных расходов. Профессиональные проблемы весьма сложны и требуют немедленного решения, придется заставить себя взяться за дела, хотя вы предпочли вы снизить активность и немного отдохнуть. Возможно получение ценных подарков или удачное приобретение антикварных вещей.
Отношения с близкими прохладны, вы не склонны обсуждать свои проблемы, да и к делам окружающих не проявляете подлинного интереса. Постарайтесь, по крайней мере, вести себя вежливо и тактично. Откажитесь от язвительных замечаний в адрес любимого человека, иначе избежать конфликта не удастся. Поездки сложатся неудачно, попытки вести слишком активный образ жизни приведут к переутомлению.
Близнецы
Влияние позитивных тенденций наиболее сильно в сфере романтических отношений, и именно в этой области произойдут события, которые вас порадуют. Не бойтесь выступать инициатором перемен, предпринимать решительные действия – у вас есть все шансы на успех, даже если планы кажутся слишком смелыми.
В делах же ситуация складывается не столь благоприятная. Возникают проблемы в отношениях с коллегами, приходится мириться с несправедливостью руководства. Возможны ошибки в расчетах, при оформлении документов могут возникнуть серьезные затруднения. Однако у вас есть все основания рассчитывать на помощь влиятельных особ.
Рак
День пройдет спокойно, значительных событий не ожидается. Однако избежать переживаний и тревог Ракам все же не удастся – представители этого знака чувствительны, и сегодня им предстоит испытать немало противоречивых эмоций. Возможны споры с коллегами и даже начальством. Доказывая свою правоту, старайтесь сохранять хотя бы внешнее спокойствие, иначе в будущем столкнетесь с серьезными проблемами.
В личной жизни наступает период укрепления существующих отношений, новые знакомства возможны, но подлинный интерес они у вас вряд ли вызовут. Одиноких Раков преследуют мысли о прошлом, совершенных ошибках и упущенных возможностях. Воздержитесь от встреч с бывшими возлюбленными, найдите способ приятно провести время и порадовать себя.
Лев
Очень удачный день для переговоров и деловых встреч. Вы производите прекрасное впечатление на новых знакомых, умело пользуетесь своим природным обаянием и затмеваете конкурентов, не прилагая для этого никаких усилий. Однако сегодня вам присуще легкомыслие, поэтому решение важных вопросов лучше отложить, а за серьезные дела, требующие внимания и терпения, не браться.
Финансовые проблемы могут стать причиной разногласий в семье и даже ссоры с любимым человеком. Сегодня у вас не будет возможности повлиять на сложившуюся ситуацию, можно лишь набраться терпения и постараться минимизировать потери. Откажитесь от развлечений, требующих серьезных расходов.
Дева
Девы должны быть осторожны – в их окружении появляются люди, готовые на весьма некрасивые поступки ради достижения собственных целей. Вы рискуете стать жертвой мошенников и лишиться того, что высоко цените, если будете слишком доверчивы. Помогая коллегам и партнерам в решении накопившихся проблем, не забывайте и о собственных интересах: сейчас нет никакой необходимости жертвовать собой ради чужого блага.
Решить проблемы в семейных отношениях поможет увеселительная поездка, небольшое путешествие в компании родственников. Для влюбленных это не самый легкий и приятный день, однако шанс избежать конфликтов весьма велик у тех, кто способен в любой ситуации сохранять хладнокровие.
Весы
Этот день связан с проблемами в романтических отношениях. Возможны как мелкие ссоры с любимым человеком, так и серьезный конфликт, порожденный значительными различиями во взглядах на жизнь в целом и совместное будущее в частности. Воздержитесь от скоропалительных решений и не рассчитывайте на то, что бурное проявление эмоций будет способствовать скорейшему примирению.
В работе значительных успехов добьются те, чья деятельность связана с общением, заключением сделок, проведением конференций и презентаций. К решению любых организационных вопросов нужно относиться очень внимательно, как и к оформлению документов, планированию бюджета. Станьте на один день олицетворением серьезности – это поможет преодолеть влияние негативных тенденций.
Скорпион
Снижение жизненного тонуса заставляет Скорпионов на время утратить интерес к обычным делам и занять философско-созерцательную позицию. В этом не было бы ничего дурного, если бы не активность конкурентов, растущая с каждым часом. К счастью, в вашем окружении есть люди, к которым можно обратиться за помощью в сложной ситуации – именно так сейчас и следует поступить.
Близкие склонны упрекать вас в замкнутости, безынициативности. Перемены в вашем поведении могут тревожить их не на шутку и казаться предвестниками серьезных проблем. Не считайте чрезмерной заботу старших родственников, даже если порой ее проявления будут бестактны. Будьте разборчивы в знакомствах, держитесь подальше от экзальтированных особ.
Стрелец
Не самый интересный и увлекательный день, скорее спокойный, дающий возможность поразмыслить над тем, что происходит вокруг. Вы настроены очень миролюбиво и дружелюбно, и этим могут воспользоваться недоброжелатели, чтобы завоевать ваше доверие. Руководство не оставит без внимания ваши ошибки и промахи, а вот успехи и достижения вряд ли будут замечены. Однако задумываться о смене работы пока рано.
В личной жизни ситуация тоже складывается непростая, ваши отношения с близкими становятся все более напряженными. Однако сегодня вам стоит не пытаться решить накопившиеся проблемы, а просто приятно провести время, порадовать себя. На отдыхе вас могут посетить достойные внимания идеи.
Козерог
Избегайте спешки и суеты, старайтесь придерживаться того ритма, который является наиболее комфортным для вас, даже если окружающие будут настоятельно рекомендовать нечто иное. Нужно прислушиваться к своей интуиции, а вот следовать поступающим со стороны советам, не обдумав их должным образом, опасно. Финансовое положение незначительно улучшится, у вас появится возможность сделать выгодные инвестиции.
Избежать проблем в личной жизни помогут хладнокровие, сдержанность и терпение. Не стоит рассчитывать на то, что близкие возьмут на себя решение ваших проблем или проявят особую гибкость – если кто и готов к компромиссам, то это вы. Поездки нежелательны, а вот занятия спортом пойдут на пользу.
Водолей
Хороший день для отдыха, развлечений и путешествий. Решение профессиональных проблем дается нелегко; если у вас есть возможность отложить дела, то поступить следует именно так. Возможны серьезные ссоры с деловыми партнерами, коллегами и руководством. Старайтесь не смешивать профессиональные и личные отношения, иначе попадете в ловушку, из которой нелегко выбраться.
Появляется шанс наладить отношения с любимым человеком и родственниками, получить ответы на те вопросы, которые тревожили вас в последнее время. Не будьте слишком настойчивы и упрямы, позвольте событиям идти своим чередом, и обстоятельства сложатся наилучшим для вас образом.
Рыбы
Это сложный день, который может стать для Рыб настоящим испытанием, если они не изменят своего поведения. Очень важны хладнокровность и практический подход к решению любых вопросов. Сейчас не время витать в облаках и придаваться мечтам – будьте деятельны, энергичны и благоразумны. Финансовая ситуация неблагоприятно, нежелательно брать деньги в долг и вести переговоры о кредите.
Романтическое увлечение будет приятным, но коротким. Не исключено разочарование в человеке, который совсем недавно вызывал у вас искренний интерес. Члены семьи благосклонно относятся к вашим идеям, но не торопятся помогать в их реализации. День подходит для поездок и посещения светских мероприятий.