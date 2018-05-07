Илона Калдре ответила на вопрос о странной гибели друга

В этот раз Калдре отвечала на вопросы за апрель, и в их числе был вопрос Эвины о смерти друга, который погиб в далеком 1999 году. Девушка несколько раз ходила на могилу друга, но ощущение того, что его там нет, не покидало ее, а последние два года кажется, будто он и вовсе жив и, по ее словам, ей кажется будто она сходит с ума.

Экстрасенс напомнила о том, что она не является психиатром и ответить на вопрос, касающийся душевного здоровья девушки, она, к сожалению, не может. Калдре предложила Эвине провести эксперимент: подойти к другим могилам и попробовать почувствовать, есть ли в них умершие люди.

Калдре предположила, что девушка скучает по другу и счастливым моментам, которые их связывали, а также не хочет смириться с мыслью, что дорогой ей человек ушел из жизни.

Илона Калдре посоветовала девушке сходить к экстрасенсу и задать ему этот вопрос и тогда все встанет на свои места.