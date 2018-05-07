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Илона Калдре ответила на вопрос о странной гибели друга

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ФОТО: Iskilik fotoalbum

Экстрасенс Илона Калдре в интерактивном проекте «По секрету всему свету с Илоной Калдре» совместно с порталом Stolitsa.ee ежемесячно отвечает на вопросы читателей портала.

В этот раз Калдре отвечала на вопросы за апрель, и в их числе был вопрос Эвины о смерти друга, который погиб в далеком 1999 году. Девушка несколько раз ходила на могилу друга, но ощущение того, что его там нет, не покидало ее, а последние два года кажется, будто он и вовсе жив и, по ее словам, ей кажется будто она сходит с ума.

Экстрасенс напомнила о том, что она не является психиатром и ответить на вопрос, касающийся душевного здоровья девушки, она, к сожалению, не может. Калдре предложила Эвине провести эксперимент: подойти к другим могилам и попробовать почувствовать, есть ли в них умершие люди.

Калдре предположила, что девушка скучает по другу и счастливым моментам, которые их связывали, а также не хочет смириться с мыслью, что дорогой ей человек ушел из жизни.

Илона Калдре посоветовала девушке сходить к экстрасенсу и задать ему этот вопрос и тогда все встанет на свои места.

Экстрасенс также сказала, что она отвачает только на то, что человек транслирует и не додумывает мысли и желания за него.

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