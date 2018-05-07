ТОП-5 главных транжир по знаку Зодиака

Астрологи рассказали, какие 5 знаков Зодиака являются самыми большими транжирами и шопоголиками. А мы, в свою очередь, решили дать таким людям несколько советов, как сохранять деньги.

Итак, вот топ-5 главных транжир зодиакального гороскопа.

5 место: Овен

Представители этого знака совершенно искренне убеждены, что в случае финансового кризиса надо не начинать экономить, а больше зарабатывать. Что и делают с большим успехом. Однако Овны очень импульсивны, поэтому им часто приходится тратить кровно заработанные денежки на всякую ерунду.

4 место: Лев

Этот знак буквально чуть-чуть не дотянул до тройки лидеров. Даже не слишком обеспеченные Львы стремятся выглядеть настоящими богачами. Для них репутация всегда будет дороже денег!

3 место: Весы

Рожденные под этим знаком — прирожденные транжиры, хотя отлично умеют считать деньги! Просто в глубине души Весы убеждены, что их главная миссия на Земле — баловать себя. Вот и приходится жить в стильных интерьерах, носить брендовую одежду и отдыхать на Мальдивах!

2 место: Телец

Эти неисправимые модники и гурманы обожают деньги (вернее, то, что на них можно купить). Но еще сильнее Тельцы любят себя. Вот почему они, не задумываясь, готовы обменять красивые хрустящие бумажки на вкусную еду и шикарные вещи.

1 место: Водолей

Звание главного(ой) транжиры в гороскопе достается Водолеям! А все потому, что представители этого знака не считают деньги чем-то особо ценным. Они на голову выше этого! Главное в жизни любого Водолея — полная свобода действий, а она, как известно, стоит очень дорого.