Алина Кабаева впервые рассказала о дочери

В России завершается подготовка к юбилейному – десятому – фестивалю художественной гимнастики "Алина", который был придуман олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. В новом интервью спортсменка сообщила, что ее отдали в спорт в возрасте трех с половиной лет. Далее будущую знаменитость мать привезла в Москву, поскольку было очевидно, что в столице больше перспектив.

Интересно, что тренер Ирина Винер-Усманова не хотела ее брать, поскольку она уже "старая", а ведь Алине было только 11 лет. "И мама ее просто упросила, попросила посмотреть, как вообще ребенок тренируется в зале. И, действительно, она пришла и сказала: "Все! Я тебя оставляю. Только с одним условием: если ты похудеешь на три килограмма за три дня". Я говорю: "Хорошо". Понимаете, 11 лет ребенку", – подчеркнула Кабаева.

A post shared by Alina Kabaeva |ФАН-СООБЩЕСТВО| (@alinakabaeva.official) on May 6, 2018 at 9:41pm PDT

Алина похудела за три дня. Она питалась лишь винегретом и пила воду. "Ответственно очень подходила к этому моменту. Сейчас не могу с собой договориться, а тогда договорилась", – призналась легендарная спортсменка.

Кабаева уверена, что всех своих побед она достигла благодаря Ирине Винер-Усмановой. "Ирина Александровна – моя семья. И я ей благодарна, во-первых, за все. За то, что она воспитала меня, за то, что она сделала из меня, не побоюсь этого слова, великую спортсменку", – заявила гимнастка.