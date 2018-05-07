Фото: Бузова избавилась от наращенных волос, и теперь ее сравнивают с мужчиной

7 мая 2018 г., 14:17
Телеведущая Ольга Бузова удивила подписчиков, представ перед ними в новом образе: девушка сняла наращённые волосы и покрасила брови в темный цвет. Забавно, что в результате певица стала отчетливо напоминать рэпера Face, пишет Лайф.
«Не отдыхаю на майских, пусть хоть волосики отдохнут, да? Бровки только покрасила) они подсмоются», - пишет она.
Многие комментаторы отметили, что в новом образе Ольга Бузова стала похожа на мужчину.
«Я сначала подумала, что это Фейс! Ахапхха!», - пишет комментатор.
Непонятно, прислушалась ли Ольга Бузова к комментариям подписчиков или просто решила, что волосы уже достаточно отдохнули, но на следующем фото девушка предстала с длинными косичками и потеряла сходство с Фейсом.