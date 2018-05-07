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  • Фото: Бузова избавилась от наращенных волос, и теперь ее сравнивают с мужчиной

Фото: Бузова избавилась от наращенных волос, и теперь ее сравнивают с мужчиной

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Ольга Бузова.

ФОТО: Instagram

Телеведущая Ольга Бузова удивила подписчиков, представ перед ними в новом образе: девушка сняла наращённые волосы и покрасила брови в темный цвет. Забавно, что в результате певица стала отчетливо напоминать рэпера Face, пишет Лайф.

«Не отдыхаю на майских, пусть хоть волосики отдохнут, да? Бровки только покрасила) они подсмоются», - пишет она. 

Многие комментаторы отметили, что в новом образе Ольга Бузова стала похожа на мужчину.

 

A post shared by FACE (@facepublicenemy.official) on

«Я сначала подумала, что это Фейс! Ахапхха!», - пишет комментатор. 

Непонятно, прислушалась ли Ольга Бузова к комментариям подписчиков или просто решила, что волосы уже достаточно отдохнули, но на следующем фото девушка предстала с длинными косичками и потеряла сходство с Фейсом.

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