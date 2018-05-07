Фото: Бузова избавилась от наращенных волос, и теперь ее сравнивают с мужчиной

«Не отдыхаю на майских, пусть хоть волосики отдохнут, да? Бровки только покрасила) они подсмоются», - пишет она.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on May 2, 2018 at 3:10pm PDT

Многие комментаторы отметили, что в новом образе Ольга Бузова стала похожа на мужчину.

A post shared by FACE (@facepublicenemy.official) on Feb 26, 2018 at 11:35am PST

«Я сначала подумала, что это Фейс! Ахапхха!», - пишет комментатор.

Непонятно, прислушалась ли Ольга Бузова к комментариям подписчиков или просто решила, что волосы уже достаточно отдохнули, но на следующем фото девушка предстала с длинными косичками и потеряла сходство с Фейсом.