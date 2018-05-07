Мужчины, держите себя в руках! Абсолютно голая дочь Алека Болдуина снялась в сексуальной фотосессии Строго 18+!
7 мая 2018 г., 17:15
22-летняя Айрленд Болдуин, дочь актера Алека Болдуина и фотомодели Ким Бейсингер, приняла участие в откровенной фотосессии. Снимки появились в Instagram Айрленд и ее фотографа Тайлера Кандела, передает Лайф.
На одном из опубликованных снимков модель предстала лежащей в мокрой футболке на берегу моря.
А на другом вовсе избавилась от одежды, прикрыв грудь лишь несколькими штрихами. Оба снимка собрали тысячи лайков и сотни комментариев.
«Такая же чувственная и красивая, как твоя мать. Потрясающе», - пишет комментатор под ником phoegfeldt.
Отметим, что на фото, опубликованном на странице Тайлера Кандела, Айрленд выглядит гораздо скромнее. Впрочем, и лайков с комментариями под этим снимком гораздо меньше.