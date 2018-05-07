понедельник, 7 мая 2018 г.
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Мужчины, держите себя в руках! Абсолютно голая дочь Алека Болдуина снялась в сексуальной фотосессии

Мужчины, держите себя в руках! Абсолютно голая дочь Алека Болдуина снялась в сексуальной фотосессии Строго 18+!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram / Instagram

22-летняя Айрленд Болдуин, дочь актера Алека Болдуина и фотомодели Ким Бейсингер, приняла участие в откровенной фотосессии. Снимки появились в Instagram Айрленд и ее фотографа Тайлера Кандела, передает Лайф.

ФОТО: Instagram / Instagram

На одном из опубликованных снимков модель предстала лежащей в мокрой футболке на берегу моря.

ФОТО: Instagram / Instagram

А на другом вовсе избавилась от одежды, прикрыв грудь лишь несколькими штрихами. Оба снимка собрали тысячи лайков и сотни комментариев.

«Такая же чувственная и красивая, как твоя мать. Потрясающе», - пишет комментатор под ником phoegfeldt.

Отметим, что на фото, опубликованном на странице Тайлера Кандела, Айрленд выглядит гораздо скромнее. Впрочем, и лайков с комментариями под этим снимком гораздо меньше.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ