Мужчины, держите себя в руках! Абсолютно голая дочь Алека Болдуина снялась в сексуальной фотосессии

ФОТО: Instagram / Instagram

На одном из опубликованных снимков модель предстала лежащей в мокрой футболке на берегу моря.

ФОТО: Instagram / Instagram

А на другом вовсе избавилась от одежды, прикрыв грудь лишь несколькими штрихами. Оба снимка собрали тысячи лайков и сотни комментариев.

«Такая же чувственная и красивая, как твоя мать. Потрясающе», - пишет комментатор под ником phoegfeldt.