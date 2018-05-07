понедельник, 7 мая 2018 г.
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  • Эти четыре Зодиака будут строить из себя недотрог, поэтому не сдавайтесь!

Эти четыре Зодиака будут строить из себя недотрог, поэтому не сдавайтесь!

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ФОТО: Volodymyr Melnyk / PantherMedia / Volodymyr Melnyk

​Они хотят чувствовать себя теми, кто держит бразды правления над вашими взаимоотношениями.

Если вы пытаетесь завести отношения с кем-то, кто строит недотрогу, важно оценить, является ли игра забавной для вас или нет. Если вы обнаружите, что их издевательства утомительны, то обида может убить ваши отношения. Никогда не будьте с кем-то, кто вас напрягает, независимо от того, что говорят звезды. Вы держите судьбу своего знака в своих руках.

1. Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы полностью замирают на ранних этапах отношений. Близнец может быть буквально в двух разумах: часть из них может быть на все готовой, а другая часть может поставить под сомнение — действительно ли они хотят отношения. Или они могут иметь еще одни отношения! Они хотят, чтобы их партнер доказывал свою ценность, они могут быть манипулятивными и потенциальными любовниками друг против друга. Это игра, которую победить нетрудно: оставьте такие отношения и посмотрите последуют ли за вами Близнецы.

2. Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион должен быть тем, кто контролирует отношения. Один из способов, которым они обманывают своего партнера, заключается в том, что он утаивает свою любовь. Они могут расстаться с вами несколько раз, не отпуская вас. Если вы действительно хотите Скорпиона в своей жизни, тогда научитесь выращивать толстую броню, чтобы противостоять ударам.

3. Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы просто не думают о своих действиях: они следуют своим страстям по мере их возникновения. Если интерес Стрельца блуждает, единственный способ вернуть их — полностью отпустить. Если они решат вернуться к вам, они вернутся. Если нет, вы оба будете двигаться в направлении поиска других отношений.

4. Водолей (20 января — 18 февраля)

Высокий интеллект и стимул к покорению новых вершин действительно важны для Водолея, и если их партнер не мотивирует их, они найдут другие отношения. Не обижайтесь на игру Водолея. Если они строят недотрогу, дайте им знать, насколько вы заботитесь о них.

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