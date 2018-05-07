Это лицо скандальный эстонский рэпер видит по утрам: графиня Копли показала смелое фото

LimonЗвездыЭто лицо скандальный эстонский рэпер видит по утрам: графиня Копли показала смелое фотоЭто лицо скандальный эстонский рэпер видит по утрам: графиня Копли показала смелое фотоLimon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать7 мая 2018 г., 13:22ФОТО: InstagramВозлюбленная рэпера Beebilõust Ингрид Мянд, которую именуют графиней Копли, опубликовала в Сети снимок без макияжа, пишет Elu24.Фотографией девушка поделилась с подписчиками в Instagram. На нем Ингрид, которая обычно не появляется на публике без мейка, предстала перед подписчиками в необычном виде.«Мой мужчина говорит, что я и без макияжа красивая», - подписала она снимок.A post shared by Ingrid Mänd (@ingridm2nd) on May 5, 2018 at 12:10pm PDTinstagramкоплимянд