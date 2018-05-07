понедельник, 7 мая 2018 г.
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  • Это лицо скандальный эстонский рэпер видит по утрам: графиня Копли показала смелое фото

Это лицо скандальный эстонский рэпер видит по утрам: графиня Копли показала смелое фото

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ФОТО: Instagram

Возлюбленная рэпера Beebilõust Ингрид Мянд, которую именуют графиней Копли, опубликовала в Сети снимок без макияжа, пишет Elu24.

Фотографией девушка поделилась с подписчиками в Instagram. На нем Ингрид, которая обычно не появляется на публике без мейка, предстала перед подписчиками в необычном виде.

«Мой мужчина говорит, что я и без макияжа красивая», - подписала она снимок.

A post shared by Ingrid Mänd (@ingridm2nd) on

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