Концерт Ёлки - это откровенный разговор с публикой, живой звук, любимые всеми хиты и новые композиции. Ёлка всегда исследует новые жанры, ее альбомы записаны по всем канонам Западной музыки, актуальной прямо сейчас. Диапазон от соула до R&b, от поп музыки до рокового звучания и этно мотивов, все это Ёлка и ее музыканты.