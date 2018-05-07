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В Таллинне выступит певица Ёлка Не пропустите!

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ФОТО: Pressifoto

Ёлка – певица, которая не нуждается в особом представлении. Необычайная харизма, непосредственность, искренность в жизни, песнях, поведении на сцене. 

Ёлка выступит в Таллинне 15 октября в ледовом холле Тондираба. 

Концерт Ёлки - это откровенный разговор с публикой, живой звук, любимые всеми хиты и новые композиции. Ёлка всегда исследует новые жанры, ее альбомы записаны по всем канонам Западной музыки, актуальной прямо сейчас. Диапазон от соула до R&b, от поп музыки до рокового звучания и этно мотивов, все это Ёлка и ее музыканты.

Эмоции, которые она транслирует со сцены надолго остаются в памяти зрителей, встречай весну с хорошим настроением, с надеждами, вместе с талантливейшей и искрометной Елкой! 

До конца мая все билеты по специальной цене! Билеты уже в продаже на tixcom.de и начиная с 14-мая на Piletilevi.

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