Пугачева и Галкин увлеклись публичной демонстрацией чувств

Певица и шоумен показали в комментариях в Instagram, насколько они счастливы вместе. Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин увлеклись демонстрацией чувств, нисколько не стесняясь посторонних.
Алла Пугачева и Максим Галкин официально женаты почти семь лет. Однажды Примадонна призналась, что начала встречаться с молодым пародистом еще в 2001 году.
В прошлом году Алла Борисовна и Максим Александрович обвенчались. Тогда народная артистка призналась, что сделала это ради их общих детей. Около пять лет назад у супружеской пары появились мальчик Гарри и девочка Лиза, которых родила им суррогатная мать.
Пугачева, которая недавно отметила 69-й день рождения, несмотря на участившиеся жалобы на здоровье, сейчас кажется очень счастливой. Она большую часть времени проводит с семьей, редко выходит в свет и почти совсем не выступает. Добытчик в семьи - муж. Максим Галкин активно гастролирует с концертами, организует частный конферанс и ведет несколько передач на Первом канале, пишет Starhit.
А Пугачева ждет его дома, общается с детьми, публикует фото без макияжа в Инстаграме и иногда позволяет себе душевный эксгибиционизм. Примадонна опубликовала селфи с игривой улыбкой и сделала кокетливую подпись в стихах, из которой следует, что она очень скучает по мужу. Галкин отреагировал тоже публично, ответив жене комментарием.
«От радости сердечко тает, мой муж сегодня прилетает», - подписала фото Алла Пугачева. «Спешу», - ответил Галкин и добавил красное сердечко.
С детства мечтал о такой железной дороге. Когда жили в ГДР, у меня были поезда и я сам клеил домики, но таких макетов даже представить себе не мог. И вот для своих детей (и немного для себя 😉) купил пару макетов в замечательном магазине в Москве Mr.TUTU, @kupitutu вот их сайт - http://макет-железной-дороги.рф, спасибо Николаю Кузнецову за это произведение искусства! Конечно за эти годы техника, даже детская, шагнула в будущее: поезда издают звуки, пускают пар, снимают на камеру, с айпада управляются не только составы, но и вся система стрелок и т.д. Всего не перечислишь. Гарри в восторге! Уже научился имитировать паровозный гудок 😊 ▶️ @kupitutu #железнаядорога #детскаямечта