Пугачева и Галкин увлеклись публичной демонстрацией чувств

Алла Пугачева и Максим Галкин официально женаты почти семь лет. Однажды Примадонна призналась, что начала встречаться с молодым пародистом еще в 2001 году.

В прошлом году Алла Борисовна и Максим Александрович обвенчались. Тогда народная артистка призналась, что сделала это ради их общих детей. Около пять лет назад у супружеской пары появились мальчик Гарри и девочка Лиза, которых родила им суррогатная мать.

Пугачева, которая недавно отметила 69-й день рождения, несмотря на участившиеся жалобы на здоровье, сейчас кажется очень счастливой. Она большую часть времени проводит с семьей, редко выходит в свет и почти совсем не выступает. Добытчик в семьи - муж. Максим Галкин активно гастролирует с концертами, организует частный конферанс и ведет несколько передач на Первом канале, пишет Starhit.

А Пугачева ждет его дома, общается с детьми, публикует фото без макияжа в Инстаграме и иногда позволяет себе душевный эксгибиционизм. Примадонна опубликовала селфи с игривой улыбкой и сделала кокетливую подпись в стихах, из которой следует, что она очень скучает по мужу. Галкин отреагировал тоже публично, ответив жене комментарием.