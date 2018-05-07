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Автолюбитель «украсил» яму на дороге кукольными головами

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ФОТО: lenta.ru

Таким своеобразным образом мужчина обратил внимание местных властей на огромную яму на проезжей части.

Акция британца Невилла Дэйтона длится уже около трех недель. Первую куклу кто-то убрал через неделю, тогда британец заменил ее на другую, пишет TopNews.

По словам Дэйтона, что покупает кукол в благотворительном магазине, где продаются сломанные игрушки. «Поэтому мне не приходится отрезать им головы», — добавил он. Между тем, он держит у себя дома наготове несколько запасных голов.

Местные власти в ответ на жалобу британца рассказали, что дыру несколько раз чинили, однако она каждый раз снова появляется на том же месте. Мужчина, в свою очередь, отметил, что выбоина никуда не исчезала несколько месяцев, а после того, как ее некачественно отремонтировали, стала еще больше.

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