Автолюбитель «украсил» яму на дороге кукольными головами

По словам Дэйтона, что покупает кукол в благотворительном магазине, где продаются сломанные игрушки. «Поэтому мне не приходится отрезать им головы», — добавил он. Между тем, он держит у себя дома наготове несколько запасных голов.

Местные власти в ответ на жалобу британца рассказали, что дыру несколько раз чинили, однако она каждый раз снова появляется на том же месте. Мужчина, в свою очередь, отметил, что выбоина никуда не исчезала несколько месяцев, а после того, как ее некачественно отремонтировали, стала еще больше.