Узнайте, какие сюрпризы приготовил этот день: гороскоп на 7 мая

Это благоприятный день для общения, укрепления существующих эмоциональных отношений. Легко зарождаются новые привязанности, у людей появляется искренний интерес друг к другу. Сегодня все необычное кажется особенно привлекательным, и многие отказываются от сложившихся привычек, чтобы открыть для себя нечто неизведанное, пишет Dvorec.
Овен
Овны менее упрямы и более гибки, чем обычно, и это помогает им находить общий язык с окружающими. Возможны удачные деловые встречи, успешные переговоры. Имейте в виду, что сегодня вы особенно уверенно чувствуете себя на знакомой территории – в справедливости утверждения о том, что дома и стены помогают, придется убедиться не раз.
Всерьез расстроить могут финансовые проблемы; из-за них вам придется отказаться на время от помощи родственникам, покупки подарков. Однако трудности носят временный характер и при некоторой изобретательности могут быть преодолены. Старайтесь не перетруждаться: жизненный потенциал снижен.
Телец
Трудовой энтузиазм Тельцов угасает на глазах, и сегодня представителям этого знака не хочется браться даже за решение тех проблем, которые недавно вызывали неподдельный интерес. Зато выходят на первый план дела семейные. Вы без особых усилий примирите поссорившихся родственников, справитесь с домашними и бытовыми сложностями. По отношению к любимому человеку захочется занять «родительскую» позицию, однако постарайтесь не переборщить с заботой и вниманием – их избыток может быть воспринят как покушение на свободу.
Вы чувствительны к настроениям других людей и порой способны даже догадаться об их мыслях, раскрыть секреты. Это позволит вывести на чистую воду недоброжелателей, но может стать причиной разочарования в тех, на чью преданность вы привыкли полагаться.
Близнецы
Прогресс в личных отношениях налицо – вы способны найти общий язык с близкими, положить конец разногласиям и спорам, добиться головокружительных успехов в любви. Не упустите возможность проявить инициативу, действуйте решительно: никто не позаботится о ваших интересах лучше, чем вы сами.
В профессиональной сфере произойдут заметные перемены, в основном – благоприятные для вас. Однако следует помнить, что сегодня вы не должны кидаться в бой, не оценив предварительно своих шансов на успех: безумство храбрых, возможно, вызовет восхищение, но вряд ли будет должным образом вознаграждено.
Рак
День плодотворной работы. В профессиональной сфере произойдут события столь значительные, что вряд ли вы будете думать о чем-то другом в течение дня. Вы добиваетесь успехов, но плохо ладите с коллегами, и есть вероятность, что праздновать победу придется в полном одиночестве – если, конечно, не пойти вовремя на уступки, которых так ждут окружающие. Нежелательно отправляться в далекие поездки и решать финансовые проблемы.
Отношения с близкими напряженные и непростые. Вы знаете, что пора изменить свое поведение, но пока не хотите этого сделать. Постарайтесь, по крайней мере, не проявлять излишней требовательности. Полезным будет отдохнуть в одиночестве, провести время за чтением, рукоделием, рисованием.
Лев
День в целом отмечен снижением жизненного потенциала, возрастает утомляемость, чувствительность к негативному влиянию извне. Однако нет причин ограничивать контакты с друзьями, расположенными к вам коллегами, деловыми партнерами, вызывающими симпатию. Кроме того, сегодня у Львов есть шанс восстановить профессиональные связи с влиятельными людьми, использовать возможности, которые ранее были упущены.
Непростая финансовая ситуация заставляет отказываться от запланированных расходов, выбирать скромные развлечения, откладывать исполнение собственных желаний и просьб близких. Окружающие поймут вас правильно и наверняка найдут способ поднять вам настроение.
Дева
Сложный день, который вряд ли будет скупым на трудности и испытания. Как в работе, так и в личной жизни происходят перемены, к которым вы пока не готовы. Увы, судьба не собирается ждать, так что нужно действовать, по мере сил стараясь сохранить контроль над событиями. Принимать ответственные решения придется в спешке, и здесь ваше умение молниеносно делать правильные умозаключения будет весьма кстати.
Нелегко найти верный подход к решению личных проблем. Любимый человек явно переоценивает вашу готовность к уступкам и компромиссам, вам же не кажутся разумными пожелания и требования избранника. Позаботьтесь о собственном здоровье: глубокие переживания могут стать причиной недомоганий.
Весы
День пройдет спокойной, если вы не станете суетиться попусту и сведете к минимуму контакты с навязчивыми и неприятными особами. Старайтесь общаться только с теми, кто вам действительно симпатичен – это и настроение поднимет, и на состоянии дел скажется наилучшим образом. Не стоит тратить деньги попусту: финансовая ситуация оставляет желать лучшего, вы рискуете стать не слишком счастливым обладателем совершенно бесполезных вещей.
В личных отношениях воцарится гармония, если вы не станете требовать слишком многого и отложите решение важных проблем. Наслаждайтесь спокойствием, не портите настроения себе и окружающим – как ни странно, именно такой подход обещает скорейшее достижение успеха.
Скорпион
Будьте очень осторожны в общении с консерваторами и представителями старшего поколения – свойственная вам манера поведения будет сочтена вызывающей, что породит серьезные конфликты. А вот молодые душой нон-конформисты, творческие натуры, способные нарушить традиции и выйти за привычные рамки в своем стремлении к идеалу, сегодня будут с вами на одной волне. Многие Скорпионы смогут достичь профессиональных успехов, вовремя прибегнув к смелой и оригинальной тактике.
Романтические увлечения не исключены, но каждое из них может оказаться опасным и разочаровывающим, поэтому будьте разборчивы и не теряйте головы.
Стрелец
Вы готовы на уступки ради взаимопонимания с членами семьи, но родственники почему-то не торопятся оценить ваши жертвы по достоинству. Сейчас не стоит предпринимать решительных действий, пытаться в корне изменить ситуацию. Позвольте событиям развиваться своим чередом, по мере сил осмысливая и обдумывая все происходящее. Нежелательно вносить серьезные перемены в романтические отношения, признаваться в своих чувствах.
На работе же ситуация складывается комфортная и удачная, ваши успехи могут быть весьма значительными и масштаб их зависит только от приложенных стараний. Несколько хуже обстоят дела с финансами: будьте готовы начать экономить.
Козерог
Вы болезненно реагируете на перемены в профессиональной и личной жизни, пытаетесь вернуться к ситуациям и вопросам, которые давно утратили актуальность. Не тратьте усилия впустую, лучше постарайтесь приспособиться к нынешнему положению вещей – как ни странно, именно оно даст вам возможность проявить в полной мере свои таланты и способности.
Очень важно не отвлекаться на мелочи, легкомысленные развлечения, приятные и бесполезные занятия. Помните, что, стремясь к минутному удовольствию, вы ставите под угрозу то, чем действительно дорожите. Это касается и работы, и дружбы, и любовных отношений.
Водолей
День неплохих возможностей, удачных идей и упорной работы. Будьте готовы к тому, что награда за труды заставит себя ждать – это позволит избежать разочарования и сохранить ясность мыслей, которая вам сейчас совершенно необходима. Не исключены финансовые трудности, вероятны неудачные приобретения. Нежелательно покупать мебель и бытовую технику, а также подарки для родственников.
Поездки сложатся довольно удачно, но потребуют серьезной подготовки. Звезды рекомендуют также воздержаться от посещения увеселительных заведений и многолюдных мест. Сфера романтических отношений находится под влиянием позитивных тенденций, но многое зависит от того, насколько вы будете снисходительны к слабостям любимого человека.
Рыбы
Профессиональные дела обстоят не лучшим образом, сегодня только помощь коллег и вмешательство влиятельных людей помогут вам избежать серьезных неприятностей. Не торопитесь заключать сделки и подписывать финансовые документы. Нежелательно заниматься сложными расчетами, составлением графиков, а также другой работой, требующей высокой концентрации внимания.
Умение прощать промахи не только себе, но и окружающим, будет способствовать улучшению отношений с родственниками и друзьями. Нужно совсем немного легкомыслия и оптимизма, чтобы забыть о тревогах и превратить этот день в настоящий праздник для себя и близких.