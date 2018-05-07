понедельник, 7 мая 2018 г.
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Евровидение
  • Шансы на победу Эстонии на «Евровидении» очень сильно выросли!

Шансы на победу Эстонии на «Евровидении» очень сильно выросли!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: AFP / Scanpix

Постоянно меняются букмекерские прогнозы, и на данный момент Элина Нечаева находится третьем месте. Но это еще ничего не значит. Поскольку есть вероятность того, что, находящаяся на первом месте согласном прогнозам букмекеров Netta из Израиля, к моменту полуфиналов уже надоест зрителям и они за нее не проголосуют. Или не посчитают нужным голосовать, веря в то, что за нее и так будут голосовать другие. Так уже бывало на этом песенном конкурсе. 

Александр Рыбак неожиданно ворвался в этот топ, но многим зрителям его скрипка уже не интересна. Многие зрители и фанаты песенного конкурса, с которыми общался портал Limon.ee в Португалии, считают фаворитом именно Эстонию. Израиль всерьез не воспринимают.

Смотрите фаворитов букмекерских контор! 

ФОТО: Скриншот с сайта odds.eurovision.com

Читать также

Актуально

НАВЕРХ