Шансы на победу Эстонии на «Евровидении» очень сильно выросли!

Постоянно меняются букмекерские прогнозы, и на данный момент Элина Нечаева находится третьем месте. Но это еще ничего не значит. Поскольку есть вероятность того, что, находящаяся на первом месте согласном прогнозам букмекеров Netta из Израиля, к моменту полуфиналов уже надоест зрителям и они за нее не проголосуют. Или не посчитают нужным голосовать, веря в то, что за нее и так будут голосовать другие. Так уже бывало на этом песенном конкурсе.