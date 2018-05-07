Шансы на победу Эстонии на «Евровидении» очень сильно выросли!
7 мая 2018 г., 0:09
Постоянно меняются букмекерские прогнозы, и на данный момент Элина Нечаева находится третьем месте. Но это еще ничего не значит. Поскольку есть вероятность того, что, находящаяся на первом месте согласном прогнозам букмекеров Netta из Израиля, к моменту полуфиналов уже надоест зрителям и они за нее не проголосуют. Или не посчитают нужным голосовать, веря в то, что за нее и так будут голосовать другие. Так уже бывало на этом песенном конкурсе.
Александр Рыбак неожиданно ворвался в этот топ, но многим зрителям его скрипка уже не интересна. Многие зрители и фанаты песенного конкурса, с которыми общался портал Limon.ee в Португалии, считают фаворитом именно Эстонию. Израиль всерьез не воспринимают.
Смотрите фаворитов букмекерских контор!