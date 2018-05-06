воскресенье, 6 мая 2018 г.
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  • Прямая трансляция: Самойлова, Рыбак, Алексеев и Нечаева встретились на церемонии открытия «Евровидения»

Прямая трансляция: Самойлова, Рыбак, Алексеев и Нечаева встретились на церемонии открытия «Евровидения» ФОТО и ВИДЕО!

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В эти минуты в Португалии проходит церемония открытия песенного конкурса «Евровидение-2018», куда съехались все участники из 43 стран. 

С 2009 года международный песенный конкурс «Евровидение» приветствовал своих участников на красной ковровой дорожке. В этом году самое ожидаемое музыкальное событие организует для гостей синюю дорожку.

Поскольку тема и символика конкурса связана с океаном, организаторы решили заменить традиционный красный ковер ярко-синим.

Церемония открытия Евровидения 2018 состоится в воскресенье, 6 мая, на побережье в Лиссабоне, рядом с Музеем искусства, архитектуры и технологий.

Смотрите прямую трансляцию!

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