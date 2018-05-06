Горячо: эстонская модель Диана Хапрова снялась в пикантной фотосессии
6 мая 2018 г., 14:39
«Миссис Эстонии 2015», «Мисс бикини Европы 2016» и «Супермодель Эстонии 2017» Диана Хапрова приняла участие в пикантной фотосессии, которая прошла в рамках мастер-класса Martin Dremljuga.
Результатами фотосессии модель поделилась с порталом Limon!
Как признается сама Диана, практически все ее последние съемки проходят в стиле «будуар». «Видимо, это все весна... За последние два месяца у меня было 53 съемки, иной раз было по три-четыре фотосессии в день. В этом месяце уеду по нескольким контрактам в теплые страны. Будет много интересного!», - пообещала модель.