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  • Горячо: эстонская модель Диана Хапрова снялась в пикантной фотосессии

Горячо: эстонская модель Диана Хапрова снялась в пикантной фотосессии

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«Миссис Эстонии 2015», «Мисс бикини Европы 2016» и «Супермодель Эстонии 2017» Диана Хапрова приняла участие в пикантной фотосессии, которая прошла в рамках мастер-класса Martin Dremljuga.

Результатами фотосессии модель поделилась с порталом Limon!

Как признается сама Диана, практически все ее последние съемки проходят в стиле «будуар». «Видимо, это все весна... За последние два месяца у меня было 53 съемки, иной раз было по три-четыре фотосессии в день. В этом месяце уеду по нескольким контрактам в теплые страны. Будет много интересного!», - пообещала модель. 

Смотри фото!

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