Чтобы спастись от депрессии, нужны только вино и красные фрукты... Вот факты!

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Кроме прочего, это также урегулирует кишечную среду и уменьшит воспаление как пищеварительной системы, так и мозга. Результаты нового исследования, проведенного португальским центром Cintesis, были опубликованы на этой неделе.

Согласно их общим выводам, все дело в антоцианах - пигментах, которые придают этим фруктам их особый цвет, и отвечают за их свойства.

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Вывод был сделан в рамках исследования, в котором оценивалась взаимосвязь между рационом питания, кишечной средой и мозгом, объясняет ведущий специалист исследования Консейсао Калхау.

На первом этапе, проведенном с животными, ученые обнаружили, что диета, богатая насыщенными жирами, уменьшает полезные бактерии в кишечнике и вызывает воспаление головного мозга.

На втором этапе было обнаружено, что экстракт ягод позволил улучшить условия кишечной флоры у животных и уменьшить отек головного мозга (осложнение, связанное с ожирением).

Более того, ученые обнаружили, что во время употребления пюре из ежевики, особенно в сочетании с красным вином, у людей повышался уровень антоцианов в крови.

«Нужно провести еще несколько исследований, чтобы окончательно выяснить, будет ли польза от употребления красных ягод вместе с красным вином для людей, которые имеют избыточный вес или страдают ожирением», - сказала исследователь Клаудия Маркес.