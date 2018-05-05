суббота, 5 мая 2018 г.
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  • Галерея Limon.ee: в каких условиях работают журналисты на «Евровидении» в Португалии

Галерея Limon.ee: в каких условиях работают журналисты на «Евровидении» в Португалии

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Несмотря на то, что для большинства зрителей конкурс «Евровидение» начнется лишь в день первого полуфинала, 8 мая, работа в Лиссабоне уже кипит. 

Артисты репетируют на сцене, дают интервью и общаются с фанатами. Журналисты, в свою очередь, освещают происходящее вокруг и интервьюируют этих самых звезд. Традиционно для прессы здесь воздвигли специальный центр с рабочей зоной и зоной отдыха. 

Поскольку проходить с напитками на территорию песенного конкурса нельзя, журналистам в пресс-центре предоставляют бесплатную воду и кофе. 

Смотрите, в каких условиях работает пресса в Португалии!

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