Галерея Limon.ee: в каких условиях работают журналисты на «Евровидении» в Португалии

Артисты репетируют на сцене, дают интервью и общаются с фанатами. Журналисты, в свою очередь, освещают происходящее вокруг и интервьюируют этих самых звезд. Традиционно для прессы здесь воздвигли специальный центр с рабочей зоной и зоной отдыха.