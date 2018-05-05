В преддверии полуфиналов «Евровидения» букмекерская контора предрекает Нечаевой четвертое место на конкурсе

По словам Кайдо Улеева, директора по маркетингу Betsafe в странах Балтии, Нечаева пользуется чрезвычайной популярностью как у прессы, так и у верных поклонников конкурса. Улеев отметил, что при расчете коэффициентов аналитики учитывали не только популярность исполнителей, но и мнения музыкальных критиков, историю голосования и то, насколько успешно страны выступали на Евровидении в прежние годы. «Поскольку речь все же идет о живом шоу с бесчисленным количеством нюансов, ситуация в любой момент может кардинально измениться», – добавил Улеев.

Согласно порталу Betsafe, коэффициент Израиля – наиболее вероятного триумфатора Евровидения – составляет 3,00. Таким образом, вероятность победы Израиля в конкурсе составляет примерно 33%. Норвегии и Франции присвоены коэффициенты 6,25 и 6,50 соответственно. Эстония, по мнению аналитиков, займет в конкурсе четвертое место – коэффициент эстонской песни составляет 10,00, а вероятность победы – 10%.

Российская песня, по мнению аналитиков Betsafe, хоть и выйдет в финал, но с наибольшей вероятностью займет в нем одно из последних мест. Что касается стран Балтии в целом, то Эстония с 85% вероятностью будет среди них первой, тогда как Литва и Латвия, по мнению аналитиков, как и Россия, займут в финале последние места, а то и вовсе не пройдут в него.

Удивительно, но неоднократному победителю Евровидения Швеции, аналитики предрекают на данный момент восьмое место в финале, присвоив этой стране коэффициент 20,00.