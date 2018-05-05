суббота, 5 мая 2018 г.
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  • Только родившая Кайли Дженнер показала соблазнительную фигуру в бикини

Только родившая Кайли Дженнер показала соблазнительную фигуру в бикини

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ФОТО: Instagram / Instagram

20-летняя американская телезвезда и младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер поделилась со своими подписчиками в Instagram несколькими фото в бикини. 

На данный момент девушка со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом и их трехмесячной дочерью Сторми отдыхают на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане.

Кайли снова порадовала поклонников фото в бикини. На снимках девушка позирует на пляже, а на фоне виднеется невероятный закат.

ФОТО: Instagram / Instagram

Похожие фото публиковала в своем Instagram старшая сестра Кайли Ким.

"Утро в раю", – подписала фото Дженнер.

Отметим, что впервые свою фигуру после родов Кайли показала месяц спустя рождения малышки. Девушка решила похвастаться своей фигурой спустя месяц после родов, хотя ранее сообщалось, что она очень переживала из-за набранных за период беременности килограммов.

ФОТО: Instagram / Instagram

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