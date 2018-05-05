Только родившая Кайли Дженнер показала соблазнительную фигуру в бикини

На данный момент девушка со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом и их трехмесячной дочерью Сторми отдыхают на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане.

Кайли снова порадовала поклонников фото в бикини. На снимках девушка позирует на пляже, а на фоне виднеется невероятный закат.

ФОТО: Instagram / Instagram

Похожие фото публиковала в своем Instagram старшая сестра Кайли Ким.

"Утро в раю", – подписала фото Дженнер.

Отметим, что впервые свою фигуру после родов Кайли показала месяц спустя рождения малышки. Девушка решила похвастаться своей фигурой спустя месяц после родов, хотя ранее сообщалось, что она очень переживала из-за набранных за период беременности килограммов.