Доброе утро! Водолеев сегодня ждет успех, а других знаков Зодиака...

Успехи в работе весьма вероятны, однако трудиться для их достижения придется в одиночку. Отнимет много времени выполнение новых обязанностей, некоторым Львам придется даже отказаться от запланированных развлечений.

Дева

День очень хорош с финансовой точки зрения. Возможно получение денег, не исключены удачные покупки и инвестиции. Перед молодыми представителями знака откроются новые профессиональные возможности, Девы зрелого возраста укрепят свой авторитет и обзаведутся полезными связями. Вероятно решение многих проблем, которые в течение долгого времени беспокоили вас и ваших сослуживцев.

Кажется невозможным наладить отношения с родственниками: поводы для ссор возникают постоянно, конфликты могут быть очень серьезными. Не пренебрегайте домашними обязанностями, постарайтесь решить бытовые проблемы – уют в доме способствует взаимопониманию.

Весы

Это день спокойной и плодотворной работы, решения практических задач. Вы не склонны предаваться мечтам и впустую тратить время, а также доверять другим людям решение важных для вас вопросов. Разногласия с коллегами и руководством могут быть весьма серьезными, однако все дискуссии будут носить конструктивный характер и даже в острых спорах вы не допустите перехода на личности.

Неплохой день для общения, однако следует помнить, что посещение многолюдных собраний вам сегодня противопоказано. В компании близких людей можно прекрасно провести время, приобретя заодно полезные знания и навыки. Беседа с любимым человеком натолкнет вас на интересные мысли, поможет сделать верные выводы.

Скорпион

Можно рассчитывать на профессиональные успехи, однако следует быть готовым к тому, что руководство оценит ваши достижения весьма скептически. Изменить ситуацию удастся лишь тем, кто проявит поистине выдающееся упорство и редкое трудолюбие. Однако подумайте о том, стоит ли тратить силы, доказывая свое превосходство над окружающими, если реальных конкурентов у вас просто нет.

Это не лучший день для решения семейных вопросов и обсуждения с родственниками планов на будущее. Сегодня любая мелочь может вызвать разногласие. Кроме того, вы слишком чувствительны к чужим настроениям, что способствует росту нервного напряжения – не исключен эмоциональный срыв.

Стрелец

Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Вы готовы к тому, что важные решения придется принимать самостоятельно, а в сложной ситуации никто не даст вам совета, как следует поступить. Умение приспособиться к быстро меняющимся условиям – одно из ваших сильных качеств, да и способность сохранять веру в себя в любых обстоятельствах сегодня наверняка пригодится.

Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях, почувствовать себя настоящим искателем приключений.

Козерог

Неплохой день, обещающий успех всем, кто занят решением практических задач и не склонен витать в облаках. Появляется возможность скорректировать отношения с коллегами и деловыми партнерами, расставить акценты так, как вы считаете нужным, а в некоторых случаях – и занять лидирующую позицию, диктовать свои условия. Не будут напрасными приложенные усилия, финансовая ситуация незначительно изменится к лучшему.

Гармонии в личных отношениях может помешать ваша излишняя мнительность, нежелание доверять даже самым близким людям. Постарайтесь в этот день не решать серьезных вопросов, сосредоточьтесь на том, чтобы хорошо отдохнуть и получить приятные эмоции.

Водолей

Очень удачный день для делового общения, проведения переговоров. Воспользуйтесь благоприятным моментом для того, чтобы обсудить свои идеи с влиятельными особами, защитить интересы людей, которые вам небезразличны. Профессиональные задачи решайте без спешки, не позволяя себе действовать автоматически: любое дело требует творческого подхода!

В общении тоже не следует слепо придерживаться общепринятых правил. Вы – яркая личность, и это наверняка будет замечено новыми знакомыми. Есть шанс совершенно покорить человека, который вам симпатичен, однако помните, что торопить развитие событий нежелательно.

Рыбы

Есть шанс неплохо провести время в приятном обществе, обзавестись полезными связями и получить поддержку влиятельных людей. Разумеется, для этого придется приложить некоторые усилия, но ваше обаяние – это залог успеха. Особенно сложные проблемы решать сегодня не стоит: вы склонны руководствоваться эмоциями, а не здравым смыслом, что далеко не всегда идет на пользу делу.