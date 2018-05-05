суббота, 5 мая 2018 г.
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Киркоров - порталу Limon о скандальном клипе: я же не нимфетка 16-летняя!

Киркоров - порталу Limon о скандальном клипе: я же не нимфетка 16-летняя! ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕОИНТЕРВЬЮ!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В эти дни в Португалии можно встретить поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Когда на улицах Лиссабона появляется этот именитый артист, иностранные журналисты и поклонницы тут же вспоминают русский язык и бегут к певцу сломя голову, чтобы взять интервью и сфотографироваться. 

Порталу Limon.ee тоже удалось в Португалии пообщаться с Филиппом Киркоровым и задать ему неожиданные вопросы об Алле Пугачевой и клипе-песне «Цвет настроения синий».

Смотрите видеоинтервью!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ