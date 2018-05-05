Киркоров - порталу Limon о скандальном клипе: я же не нимфетка 16-летняя! ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕОИНТЕРВЬЮ!
5 мая 2018 г., 1:36
В эти дни в Португалии можно встретить поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Когда на улицах Лиссабона появляется этот именитый артист, иностранные журналисты и поклонницы тут же вспоминают русский язык и бегут к певцу сломя голову, чтобы взять интервью и сфотографироваться.
Порталу Limon.ee тоже удалось в Португалии пообщаться с Филиппом Киркоровым и задать ему неожиданные вопросы об Алле Пугачевой и клипе-песне «Цвет настроения синий».
Смотрите видеоинтервью!