суббота, 5 мая 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
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  • Неземная красота Элины Нечаевой: в Португалии к эстонской артистке выстраиваются очереди

Неземная красота Элины Нечаевой: в Португалии к эстонской артистке выстраиваются очереди Смотрите видеоинтервью Limon.ee!

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На днях Элина Нечаева призналась, что помолвлена со своим возлюбленным – бизнесменом Давидом Пярнаметсом - с кем и находится в Португалии и готовится представить Эстонии на песенном конкурсе «Евровидение». 

Каждый день к артистке выстраиваются в очередь поклонники и журналисты со всего мира, Элина рассказала, что у нее даже в голове уже иногда из-за этого путаются языки. 

Мы спросили о судьбе платья Элины Нечаевой и многое другое. 

Также артистка показала обручальное кольцо, призналась, что очень счастлива, рассказала о том, что и ей местные полицейские не делают поблажек. 

Смотрите эксклюзивное видеоинтервью Limon.ee!

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