Неземная красота Элины Нечаевой: в Португалии к эстонской артистке выстраиваются очереди Смотрите видеоинтервью Limon.ee!
5 мая 2018 г., 9:05
На днях Элина Нечаева призналась, что помолвлена со своим возлюбленным – бизнесменом Давидом Пярнаметсом - с кем и находится в Португалии и готовится представить Эстонии на песенном конкурсе «Евровидение».
Каждый день к артистке выстраиваются в очередь поклонники и журналисты со всего мира, Элина рассказала, что у нее даже в голове уже иногда из-за этого путаются языки.
Мы спросили о судьбе платья Элины Нечаевой и многое другое.
Также артистка показала обручальное кольцо, призналась, что очень счастлива, рассказала о том, что и ей местные полицейские не делают поблажек.
Смотрите эксклюзивное видеоинтервью Limon.ee!