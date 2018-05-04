Фото: Анне Курниковой пришлось доказать свою беременность

Несколько месяцев назад 36-летняя Анна Курникова родила близнецов. Новость о том, что спортсменка стала мамой, удивила поклонников — Анна сумела скрыть свою беременность от вездесущих папарацци.

Спустя несколько недель после появления малышей на свет Курникова опубликовала ролик, в котором танцевала под песню Энрике Иглесиаса. На видео можно было рассмотреть стройную фигуру молодой мамы. Многие поклонники восхитились тем, как быстро знаменитость пришла в форму после родов. Впрочем, нашлись и те, кто начал сомневаться в том, что Анна родила сама. Некоторые предположили, что пара решила воспользоваться услугами сурагатной матери.