пятница, 4 мая 2018 г.
"Я сделала аборт!" певица Любовь Успенская
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Евровидение
  • Фото-и видеоблог: из русских СМИ Эстонии на «Евровидение-2018» поехал портал Limon!

Фото-и видеоблог: из русских СМИ Эстонии на «Евровидение-2018» поехал портал Limon!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мадис Синивеэ, Керту Юккум и Эдгар Гергель

ФОТО: Madis Sinivee

В этом году портал Limon.ee будет находиться в Португалии, где уже 6 мая открывается песенный конкурс «Евровидение-2018». Следите за эксклюзивными фото-и видеоматериалами только у нас! 

Сегодня утром команда порталов Limon.ee и Elu24 в составе Эдгара Гергеля, Керту Юккум и Мадиса Синивеэ улетела в Лиссабон. Поскольку прямых рейсов из Таллинна до Португалии нет, еще пойдет некоторое время, прежде чем журналисты и оператор поздороваются с Португалией и поделятся первыми впечатлениями. 

Пока представляем вашему вниманию фото и видео из аэропорта Таллинна! Следите за нашим блогом в течение всего конкурса.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ