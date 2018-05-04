Фото-и видеоблог: из русских СМИ Эстонии на «Евровидение-2018» поехал портал Limon!
4 мая 2018 г., 13:00
В этом году портал Limon.ee будет находиться в Португалии, где уже 6 мая открывается песенный конкурс «Евровидение-2018». Следите за эксклюзивными фото-и видеоматериалами только у нас!
Сегодня утром команда порталов Limon.ee и Elu24 в составе Эдгара Гергеля, Керту Юккум и Мадиса Синивеэ улетела в Лиссабон. Поскольку прямых рейсов из Таллинна до Португалии нет, еще пойдет некоторое время, прежде чем журналисты и оператор поздороваются с Португалией и поделятся первыми впечатлениями.
Пока представляем вашему вниманию фото и видео из аэропорта Таллинна! Следите за нашим блогом в течение всего конкурса.