пятница, 4 мая 2018 г.
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  • Нервишки подвели: участник «Евровидения» от Украины опозорился на конференции в Португалии

Нервишки подвели: участник «Евровидения» от Украины опозорился на конференции в Португалии Смотрите видео!

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ФОТО: MISCHA SCHOEMAKER / DPPA/Sipa USA

Певец Melovin забыл родной язык во время пресс-конференции. А всему виной принципиальная позиция Украины – общаться с журналистами лишь на государственном.

В Сети появилось видео с пресс-конференции певца Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров), представляющего Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2018». Не обошлось без конфуза. Во время разговора с журналистом артист забыл родной язык.

Отметим, что Melovin стал участником «Евровидения» после победы на национальном отборе. Он будет исполнять песню Under The Ladder. Напомним, первый полуфинал песенного конкурса состоится 8 мая, а второй – 10 мая. Финал запланирован на 12 мая.

Эстонию на «Евровидении» представит певица Элина Нечаева. Оперная певица выступит с песней на итальянском языке La Forza.

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