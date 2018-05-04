Нервишки подвели: участник «Евровидения» от Украины опозорился на конференции в Португалии

В Сети появилось видео с пресс-конференции певца Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров), представляющего Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2018». Не обошлось без конфуза. Во время разговора с журналистом артист забыл родной язык.

Отметим, что Melovin стал участником «Евровидения» после победы на национальном отборе. Он будет исполнять песню Under The Ladder. Напомним, первый полуфинал песенного конкурса состоится 8 мая, а второй – 10 мая. Финал запланирован на 12 мая.