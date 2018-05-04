Обманутой любовником красавице-россиянке вынесли пригор во Вьетнаме

Жуткая история началась с того, что уроженка Ростова переехала в Таиланд и встретила молодого нигерийца, который покорил ее сердце. Перед отъездом Марии во Вьетнам мужчина подарил ей чемодан. Позже пограничники обнаружили в нем три килограмма наркотиков, передает Gazeta.

Как рассказал в эксклюзивном интервью газете «Комсомольская правда-Ростов», адвокат ростовчанки Сункар Нурмагамбетов, суд состоялся в городе ХошиминВьетнама 4 мая в восемь часов утра по местному времени.

"Марии назначено пожизненное лишение свободы, - сообщил rostov.kp.ru Сункар Нурмагамбетов. - Сторона Марии Дапирка будет предпринимать все возможные действия для защиты прав и законных интересов россиянки".

Не исключено, что молодую женщину могут переправить в Россию, чтобы она отбывала наказание у себя на родине. "Я не вижу противоречий с международными актами между двумя странами о выдаче граждан", - прокомментировал это предположение «КП-Ростов» юрист Марии Дапирка.

Самое худшее, что могло ждать россиянку - смертный приговор. Сторона же защиты рассчитывала, что Мария будет оправдана, так как девушка изначально не признавала свою вину.

Как рассказала "КП-Ростов" школьная подруга Марии, и она, и близкие задержанной ростовчанки искренне верили, что еще чуть-чуть и та вернется домой. Сама Мария также была настроена оптимистично.

ФОТО: Instagram

"Я, честно говоря, в шоке, - призналась сайту rostov.kp.ru Алеся (она попросила не называть фамилии, - прим. автр.). - Я до последнего верила, что Машу оправдают".

В суде Дапирка защищали два адвоката, один из которых - гражданин Вьетнама. Юридическая помощь ей оказывалась бесплатно.

Напомним, несколько лет назад Мария после окончания архитектурного института в Ростове-на-Дону уехала в Таиланд, где работала гидом и рисовала картины. Мечтала накопить на квартиру и вернуться на родину. Там же у неепоявился бойфренд-футболист. Молодой человек красиво ухаживал, дарил подарки, они стали жить вместе и даже собирались пожениться.

По версии ее родных, наркотике 32-летней ростовчанке подбросил ее друг иностранец, с которым они собирались пожениться. Фото: страница Вконтакте Марии Дапирка.

ФОТО: Instagam

А 23 августа 2014 года Мария должна была лететь домой через Вьетнам. Ее возлюбленный сам купил тот злополучный билет. И даже подарил чемодан - правда, как выяснилось позже, не простой, а с двойным дном. Однако в аэропорту Вьетнама оказалось, что в багаже Марии - наркотики. В общей сложности - 2,78 килограмма кокаина. Они были в том же чемодане.

Больше трех лет вьетнамское правосудие не могло решить - знала ли Мария о наркотиках у себя в багаже или хотела на этом заработать. Того самого молодого человека с тех пор так никто и не видел. Родные Марии все эти годы общались с ней только через консула. А в bнтернете даже создали петицию в ее защиту, которую подписали почти двадцать тысяч человек.