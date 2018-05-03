«Самая большая ошибка»: брат Меган Маркл призвал принца Гарри отменить свадьбу

Брат Меган Маркл Томас написал письмо принцу Гарри, в котором призвал королевскую особу отказаться от венчания, назвав бракосочетание «самой большой ошибкой в истории королевских свадеб». Текст послания опубликовало издание In Touch Weekly.

«Дорогой принц Гарри, ещё не поздно, Меган Маркл однозначно не является подходящей для тебя женщиной. Чем ближе к твоей королевской свадьбе, тем очевиднее, что это — самая большая ошибка в истории королевских свадеб», — говорится в письме.

Брат невесты принца также отдельно подчеркивает, что «фальшиво-сказочная свадьба» станет поводом для горьких сожалений и будет иметь тяжёлые последствия для королевской семьи. 51-летний Томас в послании называет Меган Маркл «пресыщенной, мелкой и тщеславной женщиной». Родственник выражает удивление тем, что принц Гарри до сих пор «не разглядел истинную Меган, которую насквозь видит весь мир».