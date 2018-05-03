«Самая большая ошибка»: брат Меган Маркл призвал принца Гарри отменить свадьбу

В своем послании родственник называет невесту королевской особы пресыщенной, мелкой и тщеславной женщиной.
Брат Меган Маркл Томас написал письмо принцу Гарри, в котором призвал королевскую особу отказаться от венчания, назвав бракосочетание «самой большой ошибкой в истории королевских свадеб». Текст послания опубликовало издание In Touch Weekly.
«Дорогой принц Гарри, ещё не поздно, Меган Маркл однозначно не является подходящей для тебя женщиной. Чем ближе к твоей королевской свадьбе, тем очевиднее, что это — самая большая ошибка в истории королевских свадеб», — говорится в письме.
Брат невесты принца также отдельно подчеркивает, что «фальшиво-сказочная свадьба» станет поводом для горьких сожалений и будет иметь тяжёлые последствия для королевской семьи. 51-летний Томас в послании называет Меган Маркл «пресыщенной, мелкой и тщеславной женщиной». Родственник выражает удивление тем, что принц Гарри до сих пор «не разглядел истинную Меган, которую насквозь видит весь мир».
Мужчина утверждает, что сестра довела отца до банкротства, который потратил все средства на карьеру неблагодарной дочери. После всего сделанного для неё Меган, по словам Томаса, благополучно забыла о старике и даже не пригласила его на свою свадьбу.