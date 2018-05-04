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Что приготовила пятница различным знакам Зодиака: гороскоп на 4 мая

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ФОТО: Dmitriy Shironosov / PantherMedia / Dmitriy Shironosov

Ярко выражены позитивные тенденции, и этим следует воспользоваться, чтобы достичь поставленных целей. Это очень хороший день для работы, реализации честолюбивых замыслов, заключения выгодных сделок, предупреждает Dvorec. Удача ожидает тех, кто планирует совершить в этот день деловые или увеселительные поездки, посетить светские мероприятия.

Овен

День связан с некоторым затруднениями, в основном порожденными вашим нежеланием идти на уступки, прислушиваться к мнению окружающих. Самостоятельность в суждениях в высшей степени похвальна, однако следует помнить и о том, что не все проекты могут быть реализованы в одиночку. Настройтесь на конструктивный диалог с коллегами и руководством, забудьте старые обиды – это облегчит жизнь всем.

Не исключены финансовые трудности, растущие расходы связаны как с потребностями семьи, так и с вашим стремлением исполнить собственные желания, не откладывая. Не исключены недомогания, вероятна бессонница, которая негативно скажется на вашем эмоциональном состоянии.

Телец

Сосредоточьтесь на решении профессиональных проблем: сегодня у вас будет возможность в полной мере проявить свои деловые качества, таланты и способности. Появляется шанс подняться по служебной лестнице, однако следует проявить максимум осторожности – недоброжелатели наверняка попытаются встать у вас на пути.

Семейные Тельцы будут радоваться общению с домашними; вероятность конфликта между представителями разных поколений минимальна. День подходит и для посещения дружеских вечеринок, а также корпоративных мероприятий. Однако следует помнить, что избыток развлечений может не лучшим образом сказаться на вашем здоровье.

Близнецы

Возможны трудности на работе. Коллеги поддержат вас в трудную минуту, но помощь их вряд ли будет бескорыстной; старайтесь не принимать одолжений от недоброжелателей, не связывайте себя обязательствами, которые будет трудно выполнить. Финансовая картина стабильна, ожидаемые денежные поступления будут получены в срок.

Спокойствие и душевный комфорт воцаряются в семье, да и всюду, где вы появляетесь, у людей поднимается настроение. Однако вы не столь веселы, как хотите казаться, и порой тревожитесь по пустякам и предаетесь мрачным размышлениям. Не бойтесь рассказать друзьям о том, что вас беспокоит.

Рак

Вероятны серьезные проблемы в работе, о реализации важных проектов и воплощении в жизнь амбициозных планов лучше забыть. Возможны трудности в общении с коллегами, серьезные разногласия с руководством. Постарайтесь сохранять хотя бы внешнее спокойствие и тщательно проверяйте все расчеты. Особая осторожность необходима в работе с документами.

Личные отношения вполне гармоничны, однако порой внимание близких людей будет казаться вам чрезмерным, а забота – утомлять. Жизненный тонус снижен, возможно обострение хронических заболеваний. Не злоупотребляйте спиртными напитками, будьте внимательны к своему рациону.

Лев

День подходит для реализации хорошо продуманных планов. Помните, что сегодня интуиция может вас подвести, а появляющиеся идеи вряд ли окажутся действительно удачными. Сосредоточьтесь на решении практических вопросов, не позволяйте втягивать себя в дискуссии на отвлеченные темы. Конфликты с коллегами и друзьями могут возникать из-за пустяков, но и примирение не заставит себя ждать.

Поездки сложатся неплохо, а вот от светских развлечений и занятий спортом в этот день лучше отказаться. Спокойный отдых дома и общение с членами семьи пойдут вам на пользу. Общение с любимым человеком будет приятным, но достичь полного взаимопонимания вряд ли удастся.

Дева

Очень благоприятный день для общения, дружеских и деловых встреч. Ваши идеи придутся по вкусу окружающим, однако реализовать их сразу не удастся. Вероятно улучшение финансового положения, возможно получение поддержки от влиятельных особ. Появляются новые обязанности, отнимающие много времени и сил. В целом день будет удачным для тех, кто готов учиться новому, а вот властолюбивые особы испытают скорее неприятные эмоции.

Эмоциональный фон благоприятен, настроение будет хорошим. Конфликты с близкими людьми маловероятны. Влюбленные смогут помириться после ссоры и спокойно обсудить планы на будущее.

Весы

С профессиональной точки зрения день весьма сложен. Разнообразные проблемы требуют решения, но вы пока не знаете, как именно следует взяться за дело, чтобы быстрее добиться своего. В такой ситуации можно рассчитывать на помощь проверенных союзников и старых друзей; при новых знакомствах нужны осторожность и предусмотрительность.

Трудности в романтических отношениях могут быть весьма серьезными, вы рискуете совершить серьезные ошибки, действуя под влиянием эмоций. Будьте готовы пересмотреть приоритеты, прислушаться к советам и рекомендациям старших родственников. Жизненный потенциал высок, недомогания маловероятны. Активный отдых и физические нагрузки пойдут вам на пользу.

Скорпион

День принесет немало проблем и испытаний, однако Скорпионы смогут с честью выйти из любой ситуации. Старайтесь не запятнать свою репутацию, избегайте контактов с сомнительными особами. Велика вероятность ошибок в работе; информация, на которой вы основываете свои выводы, нуждается в дополнительной проверке.

Вы склонны проявлять требовательность и непреклонность в общении с близкими людьми. Непоколебимая самоуверенность порой облегчает жизнь, но иногда за нее приходится дорого платить. Постарайтесь взглянуть на себя со стороны – это поможет выбрать наиболее достойную линию поведения.

Стрелец

Сложный день для тех, кто планирует решить профессиональные и семейные проблемы. Стрельцам сегодня присуще легкомыслие, которое влечет за собой досадные ошибки и глупые промахи, платить за которые потом приходится очень дорого. Если вы не готовы явить миру чудеса самодисциплины и организованности, отложите важные дела и наслаждайтесь жизнью – на развлечения звезды сегодня определенно не поскупились.

Отношения с близкими будут весьма напряженными: от вас ждут выполнения данных обещаний, напоминают об обязательствах, правилах и традициях. Вы же склонны пренебрегать условностями и делать только то, что доставляет вам удовольствие. Именно такой подход может разрушить непрочные любовные союзы.

Козерог

Влияние негативных тенденций сосредоточено на сфере семейных отношений. Возможны ссоры со старшими родственниками, конфликты с братьями и сестрами, серьезные проблемы у детей. Все это сделает день весьма беспокойным и напряженным, однако вам удастся сохранить оптимизм и веру в себя, а также активную жизненную позицию. Действуйте решительно, и вскоре вы увидите, как ситуация меняется к лучшему.

Возможны проблемы и на работе. Вы берете на себя слишком большую ответственность, занимаетесь делами, которые просто не под силу одному человеку. Измените ситуацию, пока не поздно – сейчас в вашем окружении есть люди, готовые помочь.

Водолей

День подходит для общения и отдыха, обещает новые романтические увлечения и радость от общения с любимым человеком. Водолеи более обычного эмоциональны и открыты, что помогает завязывать новые знакомства, располагать к себе людей, очаровывать представителей противоположного пола. В семье ситуация также вполне благоприятна, родственники не заставят беспокоиться и волноваться.

Финансовая картина не слишком хороша, да и ситуация на работе не радует. Постарайтесь не совершать опрометчивых поступков. Трудно найти менее подходящий день для выяснения отношений с коллегами и руководством, а также встреч с сотрудниками государственных органов.

Рыбы

Ситуация на работе складывается очень сложная, вам нужно проявить максимум аккуратности и предусмотрительности, чтобы избежать ошибок и не попасть в расставленные недоброжелателями ловушки. Желательно избегать контактов с людьми, которые уже подвели вас однажды, а также не давать денег в долг ненадежным особам. 

Близкие люди станут для вас незаменимым источником эмоциональной поддержки, именно благодаря им вы сможете преодолеть любые преграды. Искренность в отношениях с любимым человеком поможет избежать конфликтов и ссор, свести к минимуму взаимные обиды. Жизненный потенциал высок, однако физические нагрузки и активный отдых сегодня нежелательны.

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