Смело! 68-летняя Надежда Бабкина продемонстрировала свои пышные формы в купальнике

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Надежда Бабкина публикует фотографии из отпуска. Народная артистка отдыхает вместе с сыном в Греции.

Судя по улыбающимся лицам на фото, Бабкина и ее сын явно довольны свободными от работы деньками. На одном из снимков 68-летняя артистка позирует в цветастом купальнике, демонстрирующем ее прелести. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» – объявила в подписи она.