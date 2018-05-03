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  • Смело! 68-летняя Надежда Бабкина продемонстрировала свои пышные формы в купальнике

Смело! 68-летняя Надежда Бабкина продемонстрировала свои пышные формы в купальнике

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ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Надежда Бабкина отправилась в Грецию. Прославленная артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в купальнике.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Надежда Бабкина публикует фотографии из отпуска. Народная артистка отдыхает вместе с сыном в Греции.

Судя по улыбающимся лицам на фото, Бабкина и ее сын явно довольны свободными от работы деньками. На одном из снимков 68-летняя артистка позирует в цветастом купальнике, демонстрирующем ее прелести. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» – объявила в подписи она.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. Одни раскритиковали артистку за лишний вес и смелость в выборе купальника, а другие похвалили за жизнелюбие и энергичность.

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