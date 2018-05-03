Смело! 68-летняя Надежда Бабкина продемонстрировала свои пышные формы в купальнике

3 мая 2018 г., 15:48
Надежда Бабкина отправилась в Грецию. Прославленная артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в купальнике.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Надежда Бабкина публикует фотографии из отпуска. Народная артистка отдыхает вместе с сыном в Греции.
Судя по улыбающимся лицам на фото, Бабкина и ее сын явно довольны свободными от работы деньками. На одном из снимков 68-летняя артистка позирует в цветастом купальнике, демонстрирующем ее прелести. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» – объявила в подписи она.
Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. Одни раскритиковали артистку за лишний вес и смелость в выборе купальника, а другие похвалили за жизнелюбие и энергичность.