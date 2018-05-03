Фото: Тарзан заглядывается на престарелых женщин

Стриптизер активно привлекает к себе внимание, публикуя провокационные фото. На свежем снимке запечатлено, как Тарзан заглядывается на пожилую женщину в купальнике. Фанатам фото показалось не смешным, как на то, скорее всего, рассчитывал муж Королевой, а очень пошлым и неприятным. Многие посочувствовали его супруге, считая, что он заставляет ее нервничать. Фанаты некоторое время назад отметили, что Наташа подурнела и уверены, что она переживает из-за поведения мужа, пишет 7d.org.ua.