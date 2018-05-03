Попались! Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные

Несмотря на то, что нельзя оценивать верность женщин только по их принадлежности к определенному Знаку Зодиака, все равно у многих проявляется стремление к измене чаще, чем у остальных.

Астрологи выделили шесть знаков, представительницы которых изменяют чаще всего. Звезды распределили всё так, что в каждой стихии есть хотя бы один-два Знака, принадлежность к которым может показать, что женщина больше предрасположена к изменам. Из этой статьи вы сможете узнать, каких дам сложнее всего назвать самыми верными.

Шестое место — Козерог

Несмотря на то, что Козерог — это земной Знак, женщины и девушки, рожденные под этим созвездием, верностью не отличаются. Точнее сказать, они будут с вами всегда, если их все устраивает. Вот, например, у них есть богатый муж, стабильность. Как только этого не станет, они уйдут. Как бы они в своей верности вам ни клялись, они выходят замуж не за вашу душу и характер, а за ваши деньги, положение или что-то еще. Им самим не понравится то, что они сделают, поэтому мужа Козероги выбирают очень тщательно. Многие мужчины скажут, что Козероги — это самые верные дамы на свете. Это так, но лишь потому, что у вас не было шансов проверить их любовь на прочность и их самих на эту самую верность.

Пятое место — Телец

Второй земной Знак в нашем списке самых неверных жен и девушек. Тельцы — это честолюбивые дамы, которые имеют явную предрасположенность к изменам, потому что они всегда заглядываются на других мужчин. Пока в них есть влюбленность, они принадлежат одному мужчине, но потом становятся более падкими на комплименты и внимание других. У них в крови любовь к динамике. Женщины-Тельцы не задерживаются надолго с богатыми, но скучными мужчинами. Им не интересно постоянство. Единственный способ удержать женщину-Тельца — это постоянно подогревать ее интерес. Нужно показать, что вас легко потерять, тогда дама-Телец будет с вами. Правда, тут есть один большой минус в такой методике удержания — ревность. Тельцы — это сгусток ревности. Они могут драться, кричать, биться в истерике. Это, пожалуй, самые большие в мире собственники. Еще удержать Тельца поможет наличие детей, потому что семья для них превыше всего.

Четвертое место — Рыбы