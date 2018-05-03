Много денег и долгожданная любовь: вот каким знакам Зодиака повезет в мае!

Фото иллюстративное. ФОТО: matej kastelic / PantherMedia / matej kastelic

Сегодня мы предлагаем тебе узнать нестандартный гороскоп на май. Астрологи разработали специальные подсказки для каждого знака зодиака, чтобы этот месяц все прожили на ура. Следуй советам звезд и зову сердца — и пусть все у тебя получится!

Овен

В этом месяце Овнам придется принять важное решение. У представителей этого знака много запасных вариантов, но пришло время отказаться от них в пользу самого важного. Предупреждаем: никто не говорит, что этот выбор дастся легко, однако судьба пока на стороне Овнов, пишет Офигенно.

Телец

Тельцы в мае должны прислушаться к себе, сейчас у них как никогда развита интуиция. Если тебя до сих пор мучит какой-то вопрос, самое время получить на него ответ. Представителям этого знака придется позврослеть и отнестись к своим словам серьезно.

Близнецы

Еще недавно Близнецам казалось, что у них земля уходит из-под ног, но теперь всё начинает налаживаться. Представителям этого знака необходимо хорошенько отдохнуть в мае и пересмотреть свои взгляды на жизнь. Предупреждаем: тебя ждут перемены.

Рак

Ракам кажется, что их настолько затянула рутина, что они уже потеряли смысл жизни. А искать его вовсе не обязательно. Отправляйся с друзьями на природу или бери горящую путевку — после этого твои дела пойдут в гору.

Лев

Трудягам-Львам придется поумерить пыл. В жизни столько всего интересного, кроме работы! Львы прекрасно понимают, что пора что-то менять, но это никак не касается карьеры. Семья, отношения, отдых, в конце концов, — и они сразу почувствуют прилив энергии.

Дева

Хватит беспокоиться по мелочам! Пора быть честным с самим собой. Ты достаточно силен, чтобы справиться со всеми жизненными неурядицами, так что не стоит тратить бесценные нервные клетки на них.

Весы

Проявите инициативу — и успех не заставит себя долго ждать. Встречи со старыми друзьями могут принести долгожданное знакомство, которое выльется в серьезные отношения.

Скорпион

Скорпионы — те еще непоседы. Они постоянно стремятся к каким-то изменениям. Но в мае им придется успокоится и даже плыть по течению. Благодаря этому Скорпионы не понесут никаких потерь и уже в июне вернутся к прежнему ритму жизни.

Стрелец

Большинство представителей этого знака за последнее время очень изменились, и они это отлично чувствуют. Стрельцы на правильном пути. Главное — не дразнить судьбу, для которой они стали любимчиками в последнее время.

Козерог

Хватит ругать себя по любому поводу, Козероги — молодцы. Важно не бросать начатые дела, тогда их обязательно ждет успех во всех сферах жизни. В мае Козерогам особенно повезет в работе.

Водолей

В дверь Водолеев давно стучится удача, а они всё никак ее не впустят. Пора избавиться от однообразия и скуки, расцвети свою жизнь новыми красками!

Рыбы

Рыбы очень боятся перемен, поэтому стараются не шевелиться лишний раз. Совет: хватит быть трусишкой. В мае Рыб ждет много радостных событий, поэтому не воспринимай все неожиданные ситуации сразу в штыки. Кому-то звезды сулят повышение на работе, а кого-то ждет большая любовь. Двигайся смело навстречу приключениям!