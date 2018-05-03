Видео: Ольга Бузова шокировала новыми бровями

Ее брови вызвали настоящий шок у ее подписчиков. На видео Ольга Бузова запечатлена с короткими волосами и огромными бровями. В комментарии к нему она написала, что решила дать своим волосам отдых, а брови она подкрасила и часть краски скоро смоется. Это вызвало облегчение у ее поклонников, так как, по их мнению, густо накрашенные брови смотрятся на Ольге Бузовой просто ужасно, пишет 7d.org.ua.