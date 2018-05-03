Готовьтесь зажигать! На Õllesummer выступит Armin van Buuren

С 4 по 6 июля в Таллинне состоится ежегодный музыкальный фестиваль Õllesummer. Сегодня, 3 мая, было названо имя третьего хедлайнера фестиваля. Им станет диджей Armin van Buuren, который уже не в первый раз приезжает в Эстонию. Выступление диджея намечено на второй фестивальный день – 5 июля.