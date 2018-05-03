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Готовьтесь зажигать! На Õllesummer выступит Armin van Buuren

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ФОТО: Pressifoto

С 4 по 6 июля в Таллинне состоится ежегодный музыкальный фестиваль Õllesummer. Сегодня, 3 мая, было названо имя третьего хедлайнера фестиваля. Им станет диджей Armin van Buuren, который уже не в первый раз приезжает в Эстонию. Выступление диджея намечено на второй фестивальный день – 5 июля.

ФОТО: Pressifoto

Армин ван Бюрен достиг вершин танцевальной музыки благодаря своим суперхитам „This Is What It Feels Like“, „In And Out Of Love“, „Ping Pong“, „Love You More“, „Burned With Desire“, „Going Wrong”, „ Fine Without You “ и так далее.

Напомним, первый концерт в Эстонии самого известного в мире диджея, суперзвезды танцевальной музыки Армина ван Бюрена состоялся в 2015 году на Певческом поле. 

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