Впечатляет! Елизавета II приготовила роскошный подарок для Гарри и Меган

19 мая состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. В Лондоне уже вовсю идет подготовка к этому пышному торжеству, а жители и гости британской столицы отсчитывают часы до дня Х, пишет Woman .

Как известно, будущие супруги попросили своих гостей не думать над подарком для них, а сделать пожертвования в благотворительный фонд. Однако от презента, о котором британским таблоидам стало известно 2 мая, они точно не смогут отказаться, да и вряд ли захотят. Во-первых, дарителем является сама Елизавета II. А во-вторых, речь идет о поместье. Да еще о каком!