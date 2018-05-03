четверг, 3 мая 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Впечатляет! Елизавета II приготовила роскошный подарок для Гарри и Меган

Впечатляет! Елизавета II приготовила роскошный подарок для Гарри и Меган

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Принц Гарри и Меган Маркл

ФОТО: Scanpix

До свадьбы года остается чуть больше двух недель, а жених и невеста — принц Гарри и Меган Маркл — уже начали получать первые презенты к бракосочетанию. 

19 мая состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. В Лондоне уже вовсю идет подготовка к этому пышному торжеству, а жители и гости британской столицы отсчитывают часы до дня Х, пишет Woman.

Как известно, будущие супруги попросили своих гостей не думать над подарком для них, а сделать пожертвования в благотворительный фонд. Однако от презента, о котором британским таблоидам стало известно 2 мая, они точно не смогут отказаться, да и вряд ли захотят. Во-первых, дарителем является сама Елизавета II. А во-вторых, речь идет о поместье. Да еще о каком!

После свадьбы молодожены получат во владение огромный особняк York Cottage, расположенный неподалеку от Лондона. Некогда здание являлось резиденцией бабушки и дедушки Елизаветы II — короля Георга V и его супруги Мэри.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ