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  • Ким Чен Ын отпихнул фотографа за попытку снять его жену

Ким Чен Ын отпихнул фотографа за попытку снять его жену ВИДЕО!

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Ким Чен Ын.

ФОТО: KCNA/Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын оттолкнул в сторону фотографа, который пытался заснять его жену Ри Сол Чжу во время визита в Южную Корею. Видео случившегося опубликовало издание The Mirror, передает Лента.

Инцидент произошел, когда Ким Чен Ын хотел представить жену южнокорейскому лидеру.

ФОТО: Handout . / REUTERS

По информации издания, это первый случай, когда кто-то из лидеров КНДР берет на встречу с президентом Южной Корее свою супругу.

ФОТО: Wang Jingqiang / imago/Xinhua

Лидеры двух Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 27 апреля провели саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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