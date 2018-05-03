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  • Самая сексуальная ведущая прогноза погоды застраховала свои ягодицы на 120 000 евро

Самая сексуальная ведущая прогноза погоды застраховала свои ягодицы на 120 000 евро Да ты только посмотри!

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ФОТО: Скриншот с Instagram

24-летняя ведущая и модель, за жизнью которой следят более двух миллионов человек, подстраховалась на все случаи жизни.

Самая сексуальная ведущая прогноза погоды в Аргентине застраховала свои знаменитые ягодицы, которые и принесли ей популярность, от всех возможных рисков. Сумма страховки составляет 120 000 евро (около 100 тыс. в долларах), сообщает Лайф со ссылкой на Mirror.

24-летняя Сол Перез считается самой красивой ведущей прогноза погоды в родной стране. Блондинка работает на спортивном канале TyC, а за её жизнью в "Инстаграме" следят два с половиной миллиона пользователей Сети.

Откровенные снимки девушки набирают сотни тысяч лайков и комментариев, а её прогнозы погоды настолько популярны, что многие мужчины опаздывают из-за них на работу. Неудивительно, что Сол решила застраховать свою "золотую жилу".

Ведущая призналась, что благодаря интенсивным физическим нагрузкам она набрала десять килограммов. По словам девушки, фитнес и тяжелая атлетика делают ее миниатюрное тело более сексуальным.

Недавно сообщалось, что Сол заплатили колоссальные 270 000 евро за семь выступлений в театральном шоу La Isla Encantada ("Заколдованный остров"), что возмутило ее коллег.

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