Самая сексуальная ведущая прогноза погоды застраховала свои ягодицы на 120 000 евро

A post shared by Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) on Feb 8, 2018 at 3:45pm PST

Самая сексуальная ведущая прогноза погоды в Аргентине застраховала свои знаменитые ягодицы, которые и принесли ей популярность, от всех возможных рисков. Сумма страховки составляет 120 000 евро (около 100 тыс. в долларах), сообщает Лайф со ссылкой на Mirror.

24-летняя Сол Перез считается самой красивой ведущей прогноза погоды в родной стране. Блондинка работает на спортивном канале TyC, а за её жизнью в "Инстаграме" следят два с половиной миллиона пользователей Сети.

A post shared by Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) on Apr 6, 2018 at 6:34pm PDT

Откровенные снимки девушки набирают сотни тысяч лайков и комментариев, а её прогнозы погоды настолько популярны, что многие мужчины опаздывают из-за них на работу. Неудивительно, что Сол решила застраховать свою "золотую жилу".

A post shared by Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) on Mar 31, 2018 at 1:43pm PDT

Ведущая призналась, что благодаря интенсивным физическим нагрузкам она набрала десять килограммов. По словам девушки, фитнес и тяжелая атлетика делают ее миниатюрное тело более сексуальным.

A post shared by Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) on Apr 2, 2018 at 4:51pm PDT

Недавно сообщалось, что Сол заплатили колоссальные 270 000 евро за семь выступлений в театральном шоу La Isla Encantada ("Заколдованный остров"), что возмутило ее коллег.