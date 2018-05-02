Что представители каждого знака Зодиака делают сразу после cекcа

Овен (21 марта — 19 апреля)

Представителям этого знака Зодиака свойственно забывать имя человека, с которым они только что занялись cекcом, но это нормально, ведь это Овны. У них в жизни происходит столько всего, что они не особо заинтересованы в том, чтобы запоминать имена всех своих секcуальных партнеров.

Телец (20 апреля — 21 мая)

После cекса Тельцы любят поспать. Они в принципе любят спать и используют для этого любой подходящий момент. Партнеры Тельцов могут обидеться, что те засыпают сразу после cекса, но Тельцов это особо не волнует.

Близнецы (22 мая — 22 июля)

Близнецы могут запросто забыть про cекс, которым они только что занимались, отвлекшись на что-то другое. К примеру, они могут пойти в туалет сразу после cекса и так и не вернуться в спальню, потому что их вниманием завладел интересный журнал или книга.

Рак (22 июня — 22 июля)

После cекса Ракам нравится обниматься. Представители этого знака любят, когда о них заботятся. Им нравится чувствовать объятия своего партнера, потому что они дарят им ощущение безопасности.

Лев (23 июля — 22 августа)

Для Львов огромное значение имеет их эго поэтому сразу после cекса им потребуется подтверждение того, что они были великолепны. Их будет заботить только то, насколько хороши они были, а вот ощущения партнера их будут не особо волновать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам свойственно критиковать окружающих. Во время cекса они будут молчать, но сразу после него выскажут свое мнение и дадут советы своему партнеру. У представителей этого знака всегда были высокие стандарты и именно поэтому они настолько требовательны к окружающим.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сразу после cекса Весы будут без зазрения совести напрашиваться на комплименты ведь им очень важно признание окружающих. Тем не менее, они отличаются от Львов, которым достаточно своей собственной похвалы. Весам, чтобы поверить в себя, нужно постоянно слышать одобрение окружающих.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Скорпионы часто начинают жалеть про cекс сразу после его завершения ведь они не любят показывать свои слабости, а cекс делает их уязвимыми. Они будут сомневаться, сделали ли правильный выбор открывшись этому человеку.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы любят выпить после cекса, но не всегда уверены, будет ли это уместно. Если нет — они будут просто лежать, пока не заснут.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Козероги отличаются своей методичностью, даже во время cекса и после него. Они привыкли делать все в определенном порядке и определенным способом. После cекса, Козерог, вероятнее всего, сразу пойдет в душ. Им захочется освежиться, прямо как после интенсивной тренировки в тренажерном зале. Это просто привычка, ничего более.

Водолей (21 января — 18 февраля)

После cекса Водолеи любят поговорить, но не обо всем на свете, а о чем-то серьезном. Им захочется обсудить самые невероятные фантазии и теории строения вселенной — то, о чем мало кто задумывается сразу после cекса.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)