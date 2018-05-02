Двойной удар! Украинская и литовская красотки порезвились на пляже в Майами Жаркая галерея
2 мая 2018 г., 22:31
Не секрет, что папарацци «охотятся» не только за звездами шоу-бизнеса и киноиндустрии, но и за красавицами-моделями со всего мира. Особенная удача - поймать их во время отдыха на пляже.
Так, на днях в объективы фотографов в Майами попали сразу две манекенщицы - литовка Юргита Марцинкевичюте и украинка Татьяна Веревкина.
Блондинка Татьяна выбрала для отдыха на берегу океана леопардовое бикини, а ее темноволосая подруга из Литвы – купальник черного цвета с ярким декором.
Обе красотки, пребывавшие в отличном настроении, не только продемонстрировали свои идеальные фигурки перед камерой, но еще и от души порезвились на солнечном пляже на радость папарацци и находящимся поблизости отдыхающим.