Saku Suurhall ревет! Рок-звезда Брайан Адамс спел для таллиннцев Галерея с концерта!
2 мая 2018 г., 21:15
В среду, 2 мая, в Таллинне выступает легендарный канадский рок-музыкант, гитарист, автор и исполнитель песен, один из самых популярных музыкантов 90-х Брайан Адамс.
Брайн Адамс уже в четвертый раз дает концерт в Эстонии, но зал вновь полон восторженных зрителей. На этот раз Брайн Адамс выступил на сцене Saku Suurhall.
К сожалению, нам разрешили сделать лишь несколько кадров с самого выступления мировой звезды, но даже по ним видно, что шоу было зрелищным!