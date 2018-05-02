Брайн Адамс уже в четвертый раз дает концерт в Эстонии, но зал вновь полон восторженных зрителей. На этот раз Брайн Адамс выступил на сцене Saku Suurhall.

К сожалению, нам разрешили сделать лишь несколько кадров с самого выступления мировой звезды, но даже по ним видно, что шоу было зрелищным!