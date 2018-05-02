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Saku Suurhall ревет! Рок-звезда Брайан Адамс спел для таллиннцев Галерея с концерта!

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В среду, 2 мая, в Таллинне выступает легендарный канадский рок-музыкант, гитарист, автор и исполнитель песен, один из самых популярных музыкантов 90-х Брайан Адамс.

Брайн Адамс уже в четвертый раз дает концерт в Эстонии, но зал вновь полон восторженных зрителей. На этот раз Брайн Адамс выступил на сцене Saku Suurhall.

К сожалению, нам разрешили сделать лишь несколько кадров с самого выступления мировой звезды, но даже по ним видно, что шоу было зрелищным!

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