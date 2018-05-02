Фото: Виктория Лопырева в ультракороткой юбке посетила матч юных футболистов

34-летняя Виктория Лопырева в качестве посла чемпионата мира по футболу 2018 года отправилась в Японию. В городе Атами модель побывала на поединке юношеской футбольной команды, произведя фурор своей чересчур короткой красной юбкой от Valentino.
Снимком в соблазнительном наряде Виктория поделилась в своем Instagram, чем вызвала волну обсуждений среди поклонников. Большинство похвалило внешний вид Лопыревой и назвало модель «куколкой». «Фигура просто идеальная!», «Вы просто прелесть», «Куколка!», «Секси», «Очень соблазнительно выглядишь», — написали фанаты в комментариях к фото, пишет Lady.mail.ru.
Но нашлись и те, кто посчитал такой наряд неуместным. «Ну и юбка у тебя», «Слишком коротко», «Бабушка в мини-юбке», «За 40 уже, а все как девочка», — раскритиковали Викторию недовольные поклонники.
К слову, это не первый раз, когда подписчикам не нравятся наряды модели. Ранее пользователи Сети раскритиковали Лопыреву за то, что она надела кожаные ботфорты под вечернее платье. Вызывает вопросы у поклонников и внешность Виктории: фанаты уличили модель в использовании фотошопа и в последнее время перестали узнавать ее на снимках.
これまで色々な国を旅してきたので多少の事では驚かないのですが、日本の素晴らしさは予想をはるかに超えており、大好きになりました。皆様の暖かなおもてなしの心に感謝します。ぜひ日本の皆様もこの夏、ワールドカップを見にロシアを訪れ、私と同じように本当のロシアに触れて驚きを感じてください。🇯🇵 I travel a lot & it’s not often that I’m taken by surprise but Japan has captured my heart. I’d like to thank you for this extraordinarily warm welcome and I hope you all will enjoy a similar one this summer during the World Cup in 🇷🇺 Russia @fifaworldcup