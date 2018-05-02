Фото: Виктория Лопырева в ультракороткой юбке посетила матч юных футболистов

Снимком в соблазнительном наряде Виктория поделилась в своем Instagram, чем вызвала волну обсуждений среди поклонников. Большинство похвалило внешний вид Лопыревой и назвало модель «куколкой». «Фигура просто идеальная!», «Вы просто прелесть», «Куколка!», «Секси», «Очень соблазнительно выглядишь», — написали фанаты в комментариях к фото, пишет Lady.mail.ru.

Но нашлись и те, кто посчитал такой наряд неуместным. «Ну и юбка у тебя», «Слишком коротко», «Бабушка в мини-юбке», «За 40 уже, а все как девочка», — раскритиковали Викторию недовольные поклонники.