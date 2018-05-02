Королева Елизавета II впервые увидела новорожденного принца

Уточняется, что королева прибыла из Виндзорского замка в Кенсингтонский дворец, который является официальной резиденцией принца Уильяма и герцогини Кэтрин. Издание The Daily Telegraph не приводит никаких подробностей встречи Елизаветы II со своим шестым правнуком.

Напомним, третий ребенок в семье герцога и герцогини Кембриджских Луи Артур Чарльз родился 23 апреля текущего года. В этот же день счастливые родители показали новорожденного подданным.