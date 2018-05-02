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Королева Елизавета II впервые увидела новорожденного принца

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Королева Великобритании Елизавета II.

ФОТО: Julian Simmonds/The Daily Telegr/PA Wire/PA Images

Во вторник, 1 мая, британская королева Елизавета II впервые смогла увидеть своего новорожденного правнука. Согласно последним данным, монарх не могла раньше навестить внука, его жену и ребенка, пишет Argumenti.ru.

Уточняется, что королева прибыла из Виндзорского замка в Кенсингтонский дворец, который является официальной резиденцией принца Уильяма и герцогини Кэтрин. Издание The Daily Telegraph не приводит никаких подробностей встречи Елизаветы II со своим шестым правнуком.

Напомним, третий ребенок в семье герцога и герцогини Кембриджских Луи Артур Чарльз родился 23 апреля текущего года. В этот же день счастливые родители показали новорожденного подданным.

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