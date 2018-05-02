Озвучен прогноз экстрасенса Илоны Калдре на май для всех

Май – цветущий и благоухающий, романтический, трудоемкий месяц. Создается благоприятная почва для развития любовных отношений и прогресса во всех делах, касающихся дома и семьи. Возможны выгодные операции с недвижимостью, обмен и приобретение квартиры. Полезно заняться самоочищением души и мыслей, развиваться в духовном направлении. Огородники, наступает самое подходящее время для высадки овощей и цветов в грунт, пишет Илона Калдре для портала Stolitsa.ee.