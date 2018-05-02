Озвучен прогноз экстрасенса Илоны Калдре на май для всех

Май – цветущий и благоухающий, романтический, трудоемкий месяц. Создается благоприятная почва для развития любовных отношений и прогресса во всех делах, касающихся дома и семьи. Возможны выгодные операции с недвижимостью, обмен и приобретение квартиры. Полезно заняться самоочищением души и мыслей, развиваться в духовном направлении. Огородники, наступает самое подходящее время для высадки овощей и цветов в грунт, пишет Илона Калдре для портала Stolitsa.ee.
Цвет месяца: желтый, оранжевый, зеленый.
Опасность: Вода.
Благоприятные дни: 5, 6, 7, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 26, 29.
Счастливые числа месяца: 2, 5, 18, 20, 25.
Полнолуние: 29 мая.
Новолуние: 15 мая.
Имена для новорожденных:
Для мальчиков – Марат, Матвей, Михаил, Мирон, Марк, Олег, Оливер, Роман, Павел, Петр.
Для девочек – Майя, Виктория, Валерия, Лидия, Кристина, Олеся, Ульяна, Лиана, Лилия.
Приметы месяца:
Май сырой — июнь сухой.
Цветет осина — грибнику намек: в борах появился сморчок.
Кукушка, часто и сильно кукующая в мае, предвещает теплое время.
Цветет черемуха — к холодам.
У черемухи много цвета — к мокрому лету.
Черемуха цветет — лещ икру мечет.
Гороскоп для всех знаков Зодиака читайте на Stolitsa.ee.