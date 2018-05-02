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  • Озвучен прогноз экстрасенса Илоны Калдре на май для всех

Озвучен прогноз экстрасенса Илоны Калдре на май для всех

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Илона Калдре

ФОТО: facebook

Май – цветущий и благоухающий, романтический, трудоемкий месяц. Создается благоприятная почва для развития любовных отношений и прогресса во всех делах, касающихся дома и семьи. Возможны выгодные операции с недвижимостью, обмен и приобретение квартиры. Полезно заняться самоочищением души и мыслей, развиваться в духовном направлении. Огородники, наступает самое подходящее время для высадки овощей и цветов в грунт, пишет Илона Калдре для портала Stolitsa.ee.

Цвет месяца: желтый, оранжевый, зеленый.

Опасность: Вода.

Благоприятные дни: 5, 6, 7, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 26, 29.

Счастливые числа месяца: 2, 5, 18, 20, 25.

Полнолуние: 29 мая.

Новолуние: 15 мая.

Имена для новорожденных:

Для мальчиков – Марат, Матвей, Михаил, Мирон, Марк, Олег, Оливер, Роман, Павел, Петр.

Для девочек – Майя, Виктория, Валерия, Лидия, Кристина, Олеся, Ульяна, Лиана, Лилия.

Приметы месяца:

Май сырой — июнь сухой.

Цветет осина — грибнику намек: в борах появился сморчок.

Кукушка, часто и сильно кукующая в мае, предвещает теплое время.

Цветет черемуха — к холодам.

У черемухи много цвета — к мокрому лету.

Черемуха цветет — лещ икру мечет.

Гороскоп для всех знаков Зодиака читайте на Stolitsa.ee.

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