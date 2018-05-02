Ученые выяснили, куда попадают люди после смерти

По мнению Роберта Ланца, декана Университета Уэйк Форест, биологическая смерть не является концом. Ланц утверждает, что после физической смерти человек не исчезает насовсем, а продолжает жить в параллельном мире.

перемещается в другие измерения, где человек продолджает жить, только уже в другой форме.

В доказательство своей теории ученый приводит факт существования таинственных существ, которые на короткое время появляются на нашей планете и возвращаются в свой, параллельный, мир. Это русалки, снежный человек, различные неопознанные чудовища, которых человек может видеть, если параллельный мир соприкасается с нашим. Ланц считает, что жизнь человека подобна цветку, который после своего цветения не исчезает навсегда, а снова начинает цвести.