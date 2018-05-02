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Ученые выяснили, куда попадают люди после смерти

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Смерть. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Скриншот с сайта Fedpost.ru.

Один из ведущих ученых мира, под руководством которого началось изучение стволовых клеток и опыты по клонированию, представил свою теорию существования жизни после смерти, пишет Neformat.co.ua.

По мнению Роберта Ланца, декана Университета Уэйк Форест, биологическая смерть не является концом. Ланц утверждает, что после физической смерти человек не исчезает насовсем, а продолжает жить в параллельном мире.

Смерть – это только иллюзия, созданная сознанием, уверен ученый. По его мнению, сознание человека после его смерти, пишет 

перемещается в другие измерения, где человек продолджает жить, только уже в другой форме.

В доказательство своей теории ученый приводит факт существования таинственных существ, которые на короткое время появляются на нашей планете и возвращаются в свой, параллельный, мир. Это русалки, снежный человек, различные неопознанные чудовища, которых человек может видеть, если параллельный мир соприкасается с нашим. Ланц считает, что жизнь человека подобна цветку, который после своего цветения не исчезает навсегда, а снова начинает цвести.

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