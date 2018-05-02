Видео: концерт Ольги Бузовой в Турции с треском провалился

Турецкий зритель не принял Ольгу Бузову. Артистка не понравилась местной публике.
В блоге Ольги появилось множество критических отзывов. Зрители отметили, что она работала под фонограмму и с пренебрежением отнеслась к зрителям. Часть фанатов ждали ее, чтобы сделать фото и получить автографы, но певица не стала общаться с ними. Стоит отметить, что подобные нарекания но отношению к Ольге звучат не впервые, пишет 7d.org.ua.
Смотрите видео!
У нас с вами сегодня была #однаночь 😈 И это был чистый кайф👌🏻 Я обещаю, что вернусь сюда ещё не раз🎤 Следите за моим графиком на @buzova_team 👸🏻 @amaradolcevitaluxury спасибо за ваше гостеприимство ❤️ Вся команда в восторге 🚀🚀🚀 #buzovateam#обузевшие#ольгабузова#погородам#постранам#моилюдивсегдасомной#девочкаскандал#бузоватожемузыка