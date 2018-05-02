среда, 2 мая 2018 г.
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  • Видео: концерт Ольги Бузовой в Турции с треском провалился

Видео: концерт Ольги Бузовой в Турции с треском провалился

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Ольга Бузова.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Турецкий зритель не принял Ольгу Бузову. Артистка не понравилась местной публике. 

В блоге Ольги появилось множество критических отзывов. Зрители отметили, что она работала под фонограмму и с пренебрежением отнеслась к зрителям. Часть фанатов ждали ее, чтобы сделать фото и получить автографы, но певица не стала общаться с ними. Стоит отметить, что подобные нарекания но отношению к Ольге звучат не впервые, пишет 7d.org.ua.

Смотрите видео!

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