Рената Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко

Актриса Рената Литвинова выразила соболезнования в связи с кончиной своей коллеги Елены Величко. Актриса умерла в возрасте 32 лет.
Актриса Рената Литвинова сообщила о смерти своей коллеги Елены Величко в Instagram.
«Леночка Величко – прощай… актриса Театра мимики и жеста, прообраз Яи из моей повести «Обладать и принадлежать», по которой Валерий Тодоровский снял фильм «Страна глухих»», написала она.
Напомним, фильм «Страна глухих» был снят в 1997 году, в ней роль глухой танцовщицы ночного клуба Яи исполнила Дина Корзун, однако, по словам Литвиновой, прообразом героини стала именно Величко.
Елена Величко в основном работала в Театре мимики и жеста. В кино актриса снялась лишь однажды – в картине Андреаса Кристофа Шмадта и Олега Морозова «Ленинград. Ноябрь».