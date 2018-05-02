Рената Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко

Актриса Рената Литвинова сообщила о смерти своей коллеги Елены Величко в Instagram.

«Леночка Величко – прощай… актриса Театра мимики и жеста, прообраз Яи из моей повести «Обладать и принадлежать», по которой Валерий Тодоровский снял фильм «Страна глухих»», написала она.

Напомним, фильм «Страна глухих» был снят в 1997 году, в ней роль глухой танцовщицы ночного клуба Яи исполнила Дина Корзун, однако, по словам Литвиновой, прообразом героини стала именно Величко.