среда, 2 мая 2018 г.
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  • После жуткого снимка родственники не приехали к Настасье Самбурской

После жуткого снимка родственники не приехали к Настасье Самбурской

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Настасья Самбурская в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev

Накануне в микроблоге эпатажной ведущей и артистки Настасьи Самбурской появилось шокирующее фото. На нем она запечатлена с жуткими гематомами, лежащей на больничной палате. 

На ужасающем снимке Настасья Самбурская вся покрыта огромными ссадинами и гематомами. В комментарии телеведущая написала: «Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу». Поклонники Самбурской переполошились от жуткого кадра, а вот ее близкие и родственники не стали торопиться к ней в больницу. Они заявили, что телезвезда всех разыграла, а следы побоев - это грим, пишет 7d.org.ua.

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