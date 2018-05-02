После жуткого снимка родственники не приехали к Настасье Самбурской

На ужасающем снимке Настасья Самбурская вся покрыта огромными ссадинами и гематомами. В комментарии телеведущая написала: «Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу». Поклонники Самбурской переполошились от жуткого кадра, а вот ее близкие и родственники не стали торопиться к ней в больницу. Они заявили, что телезвезда всех разыграла, а следы побоев - это грим, пишет 7d.org.ua.